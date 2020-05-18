ÖSYM GİS 2020 sınav görevli ücretleri netleşti tam liste! 2020 YKS ne zaman?

2020 YKS NE ZAMAN?



YKS'nin birinci oturumu olan TYT sınavı 27 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te gerçekleşecek. YKS ikinci oturum olan AYT sınavı ise 28 Haziran Pazar günü saat 10.15'te ve YDT ise 28 Haziran Pazar günü saat 15.45'te yapılacak. Sınav giriş belgeleri için ise net bir tarih verilmezken genellikle sınav yerleri sınava 10 gün kala ÖSYM tarafından açıklanıyor.