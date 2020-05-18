ÖSYM GİS 2020 sınav görevli ücretleri netleşti tam liste! 2020 YKS ne zaman?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda görev yapmak isteyen personellerin merakla beklediği haber geldi ve ÖSYM GİS 2020 sınav görevli ücretleri açıklandı. ÖSYM GİS Görevli İşlemleri Sistemi üzerinden yapılan gözetmen öğretmenlik başvuruların sona ermesiyle birlikte ÖSYM gözetmen ücretleri incelenmeye başladı. Görevine göre değişen ücretleri haberimizin içeriğinden öğrenebilirsiniz. Ayrıca 2020 YKS ne zaman sorusunun yanıtını da derledik.
2020 YKS NE ZAMAN?
YKS'nin birinci oturumu olan TYT sınavı 27 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te gerçekleşecek. YKS ikinci oturum olan AYT sınavı ise 28 Haziran Pazar günü saat 10.15'te ve YDT ise 28 Haziran Pazar günü saat 15.45'te yapılacak. Sınav giriş belgeleri için ise net bir tarih verilmezken genellikle sınav yerleri sınava 10 gün kala ÖSYM tarafından açıklanıyor.
2020 ÖSYM SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR?
Bina Sınav Sorumlusu sınav görevi ücreti: :438,18 TL
Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı sınav görevi ücreti: :292,12 TL
Bina Yöneticisi sınav görevi ücreti: :292,12 TL
Bina Yöneticisi Yardımcısı sınav görevi ücreti: :262,90 TL
Salon Başkanı sınav görevi ücreti: :262,90 TL
Gözetmen sınav görevi ücreti: :219,09 TL
Yedek Gözetmen sınav görevi ücreti: :175,27 TL
Yardımcı Gözetmen (Engelli) sınav görevi ücreti: :292,12 TL
Vergi kesintisi ne kadar olacak: Yüzde 15 'lik vergi dilimi sonrası ödenecek ücretler şu şekilde:
Bina Sınav Sorumlusu sınav görevi ücreti: :369,12 TL
Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı sınav görevi ücreti: :246,08 TL
Bina Yöneticisi sınav görevi ücreti: :246,08 TL
Bina Yöneticisi Yardımcısı sınav görevi ücreti: :221,46 TL
Salon Başkanı sınav görevi ücreti: :221,46 TL
Gözetmen sınav görevi ücreti: :184,56 TL
Yedek Gözetmen sınav görevi ücreti: :147,64 TL
Yardımcı Gözetmen (Engelli) sınav görevi ücreti: :246,08 TL