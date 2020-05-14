KPSS başvuru tarihi açıklandı! ÖSYM-2020 KPSS başvuruları ne zaman?

Memur olmayı dört gözle bekleyen binlerce KPSS adayı için sevindirici haber geldi. ÖSYM, 2020 KPSS lisans, öğretmenlik, ön lisans, orta öğretim, DHBT gibi daha pek çok sınavın başvuru tarihlerini duyurdu. 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) katılmak isteyenlerin gündemde araştırmaya başladığı tüm detayları haberimizde derledik. 2020 KPSS geç başvuru tarihleri de belli oldu. İşte başvuruların nasıl yapılacağını da haberimizde derledik.
2020 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?
2020 KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) Sınavı tarihi: 6 Eylül 2020
2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 12 Eylül 2020
2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 13 Eylül 2020
2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 2020
2020 EKPSS: 11 Ekim 2020
2020 KPSS Ön Lisans: 25 Ekim 2020
2020 KPSS Ortaöğretim: 22 Kasım 2020
2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 27 Aralık 2020
2020 KPSS BAŞVURU TARİHLERİ
KPSS Lisans (Genel Yetenek, Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri), KPSS lisans (Alan Bilgisi) ve KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) başvuru tarihleri 30 Haziran ile 13 Temmuz 2020 olarak belirlendi.
KPSS Ön Lisans başvuru tarihi 21 Ağustos ve 2 Eylül 2020 olarak belirlendi.
KPSS Ortaöğretim başvuru tarihi 15 Eylül ve 30 Eylül 2020 olarak belirlendi.
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) başvuru tarihi 6 Kasım ila 16 Kasım olarak belirlendi.
2020 KPSS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
KPSS Ortaöğretim başvuru tarihi 15 Eylül ve 30 Eylül 2020 olarak belirlendi.
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) başvuru tarihi 6 Kasım ila 16 Kasım olarak belirlendi.
KPSS Ortaöğretim geç başvuru tarihi 8 Ekim ila 9 Ekim 2020 olarak belirlendi.
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) geç başvuru tarihi 24 Kasım olarak belirlendi.
KPSS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı (*) ve eğitim bilgisi bulunan (**) adaylar, başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) yapabileceklerdir.
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklardır. Adaylar, başvuru merkezinden yapacakları başvuruda başvuru hizmeti ücreti ödeyeceklerdir. Başvuru merkezlerinde güncel fotoğraf çektirenler daha sonra online ortamdan başvuru yapabilirler.
* Geçerli Fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraf, geçerli fotoğraftır.
** Eğitim Bilgisi: Eğitim bilgileri, Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) veya ÖSYM arşivi kaynaklı olup bu bilgilerinde herhangi bir düzeltme/değişiklik bulunmayanlar. (Adayların ön lisans eğitim bilgileri Yükseköğretim Bilgi Sisteminden (YÖKSİS) alınarak başvuru ekranına yansıtılacaktır. Eğitim bilgileri Yükseköğretim Bilgi Sistemine (YÖKSİS) dahil olmayan adayların varsa ÖSYM Aday İşlemleri Sistemindeki eğitim bilgileri, başvuru ekranına yansıtılacaktır.)
2019 yılı itibariyle başvuru işleminin yapılabilmesi için adayın başvuru merkezine şahsen gitmesi zorunludur. Başvuru merkezleri tarafından adayların başvuruları, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında alımaktadır. Başvuru merkezlerinin adresleri, başvuru tarihlerinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde yer alacak.
ÖSYM, SINAVLARIN BAŞVURU VE SONUÇ AÇIKLAMA TARİHLERİNİ GÜNCELLEDİ!
ÖSYM sınav takvimine eklenen güncel başvuru ve sonuç açıklama tarihleri, https://www.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yayımlandı ÖSYM, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanma tarihleri yeniden düzenlenen sınavların, başvuru tarihleri ile sonuç açıklama tarihlerini güncelledi.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2020 ÖSYM sınav takvimi güncellenerek https://www.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yayımlandı.
Buna göre, KPSS'nin eylül ayındaki oturumları için başvurular, 30 Haziran-13 Temmuz'da alınacak. 9 Ağustos'ta yapılacak DGS için 9 Haziran-17 Haziran'da başvurular yapılacak.
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları (2020-MSÜ) 7 Temmuz'da; YKS sonuçları 28 Temmuz'da, eylül ayındaki KPSS sonuçları ise 22 Ekim'de açıklanacak.
YKS KILAVUZU GÜNCELLENDİ!
Öte yandan 27-28 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS), Kılavuzu, sınav tarihleri ve Yükseköğretim Kurulunun 2020-YKS'ye ilişkin aldığı kararlar doğrultusunda güncellenerek https://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlandı.
HAZİRAN'DAKİ E-YDS TARİHLERİNE GÜNCELLEME
ÖSYM, 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavının (2020-YKS), 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde uygulanacak olması nedeniyle haziran ayındaki bazı e-YDS tarihlerinde de güncelleme yaptı.
Buna göre, 20-21 Haziran 2020 tarihlerinde yapılması planlanan e-YDS 2020/4 (Farsça) Sınavı ile e-YDS 2020/5 (İspanyolca/İtalyanca) Sınavı, 11-12 Temmuz 2020 tarihlerinde; 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde yapılması planlanan e-YDS 2020/6 (Yunanca/Bulgarca) Sınavı ile e-YDS 2020/7 (Almanca/Fransızca) Sınavının 18-19 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılmasına karar verildi.