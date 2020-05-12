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    • Eğitim
    • 12.05.2020 15:38
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    • 12.05.2020 15:38
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    lik başvurusu ne zaman? 20 bin su başladı mı?

    lik başvurusu ne zaman? 20 bin sunun ne zaman başlayacağı öğretmen adayları tarafından sorgulanıyor. Sözleşmeli öğretmen başvurusu başladı mı? Online ortamda alınacak başvurulara ilgi bir hayli yoğun olacak. En çok alım 2.831 kontenjanla sınıf öğretmenliği için olacak. Başvurular için ilkatama.meb.gov.tr adresine kişisel e devlet kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapınız. Başvuracağınız alanı, mezuniyet bilgilerinizi ve formasyon eğitiminizin olup olmadığı bilgisini sisteme girin. Peki, ?

    Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu ne zaman? 20 bin sözleşmeli öğretmen başvurusu başladı mı?

    Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu ne zaman? 20 bin sözleşmeli öğretmen başvurusu başladı mı? Öğretmen olarak çalışmak isteyen vatandaşlar sözleşmeli öğretmenlik başvurusu ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Birçok farklı kontenjanda sözleşmeli öğretmen alımı yapılacak. Toplam 20 bin kişinin alınacağı başvuru döneminde, başvurular online olarak yapılacak.

    SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN BAŞVURUSU NE ZAMAN?

    MEB, haziran ayında yapılacak sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi ile atama takvimini //personel.meb.gov.tr internet adresinden yayımladı. Yayınlanan takvime göre, MEB, sözleşmeli öğretmen kadroları için 1-12 Haziran'da ön başvuru alacak, sözlü sınavı 6-25 Temmuz'da yapacak.

    BAŞVURU NASIL YAPILIR?

    ilkatama.meb.gov.tr adresine kişisel e devlet kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapınız. Başvuracağınız alanı, mezuniyet bilgilerinizi ve formasyon eğitiminizin olup olmadığı bilgisini sisteme girin. Sisteme resminizi ekleyin başvurusu formunu eksiksiz doldurun. Başvurunuzu kaydedin. Başvuru formunuzun çıktısını alarak muhafaza edin.

    HANGİ BRANŞTAN KAÇ KİŞİ ALINACAK?

    ALAN ADI KONTENJAN

    Sınıf Öğretmenliği 2.831

    Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.801

    İngilizce 1.739

    İlköğretim Matematik 1.701

    Okul Öncesi Öğretmenliği 1.518

    Rehberlik 1.373

    Türkçe 1.300

    Özel Eğitim 1.118

    Fen Bilimleri 1.026

    Beden Eğitimi 810
    Haberler Eğitim Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu ne zaman? 20 bin sözleşmeli öğretmen başvurusu başladı mı?
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