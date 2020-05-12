Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu ne zaman? 20 bin sözleşmeli öğretmen başvurusu başladı mı? Öğretmen olarak çalışmak isteyen vatandaşlar sözleşmeli öğretmenlik başvurusu ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Birçok farklı kontenjanda sözleşmeli öğretmen alımı yapılacak. Toplam 20 bin kişinin alınacağı başvuru döneminde, başvurular online olarak yapılacak.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN BAŞVURUSU NE ZAMAN?
MEB, haziran ayında yapılacak sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi ile atama takvimini //personel.meb.gov.tr internet adresinden yayımladı. Yayınlanan takvime göre, MEB, sözleşmeli öğretmen kadroları için 1-12 Haziran'da ön başvuru alacak, sözlü sınavı 6-25 Temmuz'da yapacak.
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
ilkatama.meb.gov.tr adresine kişisel e devlet kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapınız. Başvuracağınız alanı, mezuniyet bilgilerinizi ve formasyon eğitiminizin olup olmadığı bilgisini sisteme girin. Sisteme resminizi ekleyin başvurusu formunu eksiksiz doldurun. Başvurunuzu kaydedin. Başvuru formunuzun çıktısını alarak muhafaza edin.
HANGİ BRANŞTAN KAÇ KİŞİ ALINACAK?
ALAN ADI KONTENJAN
Sınıf Öğretmenliği 2.831
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.801
İngilizce 1.739
İlköğretim Matematik 1.701
Okul Öncesi Öğretmenliği 1.518
Rehberlik 1.373
Türkçe 1.300
Özel Eğitim 1.118
Fen Bilimleri 1.026
Beden Eğitimi 810