Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu ne zaman? 20 bin sözleşmeli öğretmen başvurusu başladı mı? Öğretmen olarak çalışmak isteyen vatandaşlar sözleşmeli öğretmenlik başvurusu ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Birçok farklı kontenjanda sözleşmeli öğretmen alımı yapılacak. Toplam 20 bin kişinin alınacağı başvuru döneminde, başvurular online olarak yapılacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN BAŞVURUSU NE ZAMAN?

MEB, haziran ayında yapılacak sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi ile atama takvimini //personel.meb.gov.tr internet adresinden yayımladı. Yayınlanan takvime göre, MEB, sözleşmeli öğretmen kadroları için 1-12 Haziran'da ön başvuru alacak, sözlü sınavı 6-25 Temmuz'da yapacak.