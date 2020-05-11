Üniversite dönem sınavları nasıl olacak? Vize final sınavları nasıl ve nereden yapılacak? Milyonlarca üniversite öğrenci koronavirüs salgını nedeniyle üniversite dönem sınavlarının nasıl yapılacağını merak ediyordu. Bugün akşam saatlerinde YÖK, üniversitelerde dönem sonu sınavları ile bu eğitim ve öğretim yılına ait diğer sınavların yüz yüze gerçekleştirilmeyeceğini açıkladı.

ÜNİVERSİTE DÖNEM SINAVLARI NASIL OLACAK? VİZE FİNAL SINAVLARI NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

YÖK tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre "Üniversitelerde dönem sonu sınavları ile bu eğitim ve öğretim yılına ait diğer sınavlar, yüz yüze gerçekleştirilmeyecek. Üniversitelerde sınavlar, dijital imkanlar veya ödev, proje gibi alternatif yöntemler uygulanarak yapılacak." ifadelerine yer verildi.