Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Eğitim
    • 09.05.2020 11:26
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.05.2020 11:35
    ABONE OL

    Bir milyon öğrenci merakla bekliyordu! Sonuçlar açıklandı | sınav sonucu sorgulama

    nde 18 Nisan - 7 Mayıs 2020 tarihleri arasında internet ortamında ilk kez kişiye özel olarak yapılan sınavların sonuçları, https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim-sonuclar sitesi üzerinden açıklandı.

    Bir milyon öğrenci merakla bekliyordu! Sonuçlar açıklandı

    nde corona virüs (Covid-19) nedeniyle 18 Nisan-7 Mayıs 2020 tarihleri arasında internet tabanlı ortamlarda ilk kez kişiye özel gerçekleştirilen sınavların bitiminden 1 gün sonra sonuçlar açıklandı.

    Açıköğretim Sistemi Bahar Dönemi ara sınavları 18 Nisan - 7 Mayıs 2020 tarihleri arasındaki 20 günlük süreç içerisinde internet tabanlı ortamlarda ilk kez kişiye özel olarak gerçekleştirdi. 1 milyonu aşkın öğrencinin sınav sonuçlarını beklemesi kısa sürdü.

    Sınavların tamamlanmasından 1 gün sonra sonuçlar açıklandı. Sınav sonuçlarının açıklandığını Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı.

    SINAV SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

    Haberler Eğitim Bir milyon öğrenci merakla bekliyordu! Sonuçlar açıklandı | Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonucu sorgulama
    Eğitim Haberleri Tüm eğitim haberleri
    Tüm Eğitim Haberleri