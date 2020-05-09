Bir milyon öğrenci merakla bekliyordu! Sonuçlar açıklandı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde corona virüs (Covid-19) nedeniyle 18 Nisan-7 Mayıs 2020 tarihleri arasında internet tabanlı ortamlarda ilk kez kişiye özel gerçekleştirilen sınavların bitiminden 1 gün sonra sonuçlar açıklandı.



Açıköğretim Sistemi Bahar Dönemi ara sınavları 18 Nisan - 7 Mayıs 2020 tarihleri arasındaki 20 günlük süreç içerisinde internet tabanlı ortamlarda ilk kez kişiye özel olarak gerçekleştirdi. 1 milyonu aşkın öğrencinin sınav sonuçlarını beklemesi kısa sürdü.

Sınavların tamamlanmasından 1 gün sonra sonuçlar açıklandı. Sınav sonuçlarının açıklandığını Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı.