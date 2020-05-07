Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze çözüm

Bakan Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 20 Haziran'daki merkezi sınavda öğrencilere her bir oturum için ayrı maske verileceğini bildirerek, buna göre sınav sonuçlarının 16 Temmuz'da açıklanacağını aktardı ve yeni bilgiler verdi:
Öğrencilerimiz 15 Haziran'a kadar başvuru yapabilecek. Sosyal mesafe kuralları, maske tedbiri alıyoruz. Her bir oturum için ayrı ayrı maske vereceğiz.
Okullara dezenfekte işlemleri yapılacak
Ölçme değerlendirme yöntemleriyle telafi eğitimi için gereken süre ortaya çıkacak. Telafi eğitimi konusunda herkes rahat olsun. Yüz yüze telafi de seçenekler arasında olacak.
Öğrencilerimiz 15 Haziran'a kadar başvuru yapabilecek. Sosyal mesafe kuralları, maske tedbiri alıyoruz. Her bir oturum için ayrı ayrı maske vereceğiz.
Okullara dezenfekte işlemleri yapılacak
Ölçme değerlendirme yöntemleriyle telafi eğitimi için gereken süre ortaya çıkacak. Telafi eğitimi konusunda herkes rahat olsun. Yüz yüze telafi de seçenekler arasında olacak.