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    • Eğitim
    • 07.05.2020 Gazete
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    Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze çözüm

    Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sınav sonuçlarının ’da açıklanacağını söyledi. Selçuk, “Ölçme değerlendirme yöntemleriyle telafi eğitimi de olacak. O eksiği yüz yüze telafi ile tamamlayacağız” dedi.

    Yüz yüze çözüm
    Bakan Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi () kapsamında 20 Haziran'daki merkezi sınavda öğrencilere her bir oturum için ayrı maske verileceğini bildirerek, buna göre sınav sonuçlarının 'da açıklanacağını aktardı ve yeni bilgiler verdi:

    Öğrencilerimiz 15 Haziran'a kadar başvuru yapabilecek. Sosyal mesafe kuralları, maske tedbiri alıyoruz. Her bir oturum için ayrı ayrı maske vereceğiz.
    Okullara dezenfekte işlemleri yapılacak
    Ölçme değerlendirme yöntemleriyle telafi eğitimi için gereken süre ortaya çıkacak. Telafi eğitimi konusunda herkes rahat olsun. Yüz yüze telafi de seçenekler arasında olacak.




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