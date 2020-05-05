YKS TYT AYT süresi ne kadar olacak? YKS baraj puanı kaç? 2020 YKS konuları nelerdir?

YKS TYT AYT süresi ne kadar olacak? YKS baraj puanı kaç? 2020 YKS konuları öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Üniversite sınavına girerek hayallerini gerçekleştirecek milyonlarca genç, YKS sınavının detaylarını araştırmaya başlandı. Başkan Erdoğan tarafından YKS tarihinin değiştirildiği duyuruldu. Sınav 27-28 Haziran tarihlerinde uygulanacak. Peki, YKS TYT AYT süresi ne kadar olacak? YKS baraj puanı kaç? İşte sınavla ilgili tüm son bilgiler!

YKS TYT AYT SÜRESİ NE KADAR OLACAK?

TYT sınavında geçen sene verilen 135 dakikalık süre bu yıl 165 dakikaya çıkarıldı. AYT sınav süresinde ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.