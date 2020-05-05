YKS TYT AYT süresi ne kadar olacak? YKS baraj puanı kaç? 2020 YKS konuları nelerdir?

YKS TYT AYT süresi ne kadar olacak? YKS baraj puanı kaç? 2020 YKS konuları öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Üniversite sınavına girerek hayallerini gerçekleştirecek milyonlarca genç, YKS sınavının detaylarını araştırmaya başlandı. Başkan Erdoğan tarafından YKS tarihinin değiştirildiği duyuruldu. Sınav 27-28 Haziran tarihlerinde uygulanacak. Peki, YKS TYT AYT süresi ne kadar olacak? YKS baraj puanı kaç? İşte sınavla ilgili tüm son bilgiler!
YKS TYT AYT SÜRESİ NE KADAR OLACAK?
TYT sınavında geçen sene verilen 135 dakikalık süre bu yıl 165 dakikaya çıkarıldı. AYT sınav süresinde ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.
YKS BARAJ PUANI KAÇ OLDU?
180 olarak belirlenen baraj puanı bu yıl 170 olarak belirlendi.
2020 YKS KONULARI NELERDİR?
YÖK tarafından yapılan açıklamada; YKS sınavının nasıl olacağına ilişkin bilgiler verildi.
Açıklamada, duyurulan yeni tarihlere ilişkin, "YKS'nin ilk olarak belirlenen tarihinden bir hafta sonra bu sınav yapılacaktır. Adaylarımızın endişeye kapılmamalarını gerektiren önemli bir diğer husus da bu yıl sınava girecek öğrencilerin, geçtiğimiz yıllara nazaran daha az konudan/müfredattan sorumlu tutulacağıdır. Bu yıl yapılacak olan YKS'de öğrencilerimiz lise son sınıfın ikinci dönemindeki derslerin tamamından muaf tutulacaktır. Bu durum yalnızca bu yıla mahsustur. Öğrencilerimizin sınavda muaf tutulacağı bölümler, toplam müfredatın önemli bir bölümünü oluşturmaktadır." değerlendirmesi yapıldı.
Yükseköğretim Kurulunun açıklamasında, içinde bulunan olağanüstü şartlar dikkate alınarak sadece bu sene sınava girecek adaylar için uygulanacak iki karar şöyle bildirildi:
"TYT sınavında geçen yıl verilen 135 dakikalık süre, yalnızca bu yıl için 30 dakika daha ilave süre ile 165 dakikaya çıkarılmıştır. Bunun yanı sıra yine küresel salgının oluşturduğu olumsuz şartlar göz önünde bulundurularak, merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı da 'bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla' 170'e çekilmiştir. Bu kararla birlikte, geçtiğimiz yılki verilere göre 112 ila 195 bin ilave aday öğrencimizin lisans programlarına yerleşebilecekleri tahmin edilmektedir.
Yükseköğretim Kurulu, dünyada pek çok alanda olduğu gibi yükseköğretimde de olağanüstü şartların yaşandığı bir süreçten geçtiğimiz gerçeğinin bilinciyle, küresel salgının oluşturduğu durumun dünün kararları ile yönetilemeyeceğinin farkındadır. Görüldüğü üzere bu yılki sınav, bu yılki aday öğrencilerimiz için geçtiğimiz yıla ve gelecek yıllara oranla oldukça avantajlı bir sınav olarak formüle edilmiştir. Son olarak bu yıl gerçekleştirilecek olan sınavın Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun görüşleri doğrultusunda koruyucu önlemler alınarak en uygun şartlarda gerçekleştirileceğini başta aday öğrencilerimiz ve aileleri olmak üzere kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz."