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    • Eğitim
    • 04.05.2020 22:19
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    • 04.05.2020 22:19
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    Son dakika: 'ten flaş açıklaması

    Son dakika haberine göre, (), "Yükseköğretim Kurumları Sınavı (), tarafından gerekli koruyucu önlemler alınarak 27- 28 Haziran tarihinde yapılacaktır" açıklamasını yaptı.

    YÖK'ten flaş YKS açıklaması

    (), "Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), ÖSYM tarafından gerekli koruyucu önlemler alınarak 27- 28 Haziran tarihinde yapılacaktır" açıklamasını yaptı.

    YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, "Ülkemizin Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Kovid-19 küresel salgınına karşı göstermiş olduğu başarılı süreç ile ilgili olarak geçilmesi planlanan normalleşme sürecinin değerlendirildiği ve belirlendiği Kabinenin kararı doğrultusunda Yükseköğretim Kurumları Sınavı, ÖSYM tarafından gerekli koruyucu önlemler alınarak 27- 28 Haziran 2020 tarihinde yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

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