BİLSEM sınav sonuçları bugün açıklandı mı? Sorusu BİLSEM'e giren binlerce öğrenci tarafından araştırılıyor. Bilindiği gibi BİLSEM sınav sonuçları 22 Nisan'da açıklanacaktı. 30 Nisan itibari ile BİLSEM sonuçları henüz açıklanmadı. BİLSEM sonuçlarının bugün saat 18.00'e kadar açıklanması bekleniyor. BİLSEM sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesi www.meb.gov.tr üzerinden açıklanacak. Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerine öğrenci seçimi Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından her yıl belirlenen tarihlerde yapılan sınav sonuçlarına göre yapılmaktadır. Bu sınav ilkokul 1., 2. ve 3. sınıf düzeyindeki öğrencilere tablet üzerinde dijital olarak yapılmaktadır.
2020 BİLSEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK
Milli Eğitim Bakanlı tarafından yayınlanan eğitim takvimine göre Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) sınav sonuçlarının 22 Nisan'da adayların erişimine açılması bekleniyordu. 30 Nisan itibari ile sonuçlar henüz açıklanmadı. Sonuçlar ilan edildiğinde detayları haberimizde bulabilirsiniz.
BİLSEM SONUÇLARI NEREDEN AÇIKLANACAK
BİLSEM sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesi www.meb.gov.tr üzerinden açıklanacak.
2020 BİLSEM SINAV SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
BİLİM VE SANAT MERKEZİ NEDİR?
Bilsem, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltılmış ismidir. İlkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak ve sahip oldukları kapasitelerini geliştirerek üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarıdır.
Türkiye genelinde her ilde bir bilsem olmakla birlikte nüfus yoğunluğuna göre büyük şehirlerde birden fazla bilsem olabilmektedir.
BİLSEM SINAVLARINA BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerine öğrenci seçimi Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından her yıl belirlenen tarihlerde yapılan sınav sonuçlarına göre yapılmaktadır.
Bu sınav ilkokul 1., 2. ve 3. sınıf düzeyindeki öğrencilere tablet üzerinde dijital olarak yapılmaktadır. Bu sınava 2017 yılına dek bireysel olarak başvuru yapılamıyordu. Diğer senelerden farklı olarak 2017 - 2018 Eğitim Döneminde veliler, sınav ücretini yatırdıktan sonra sınıf öğretmeninden gözlem formunu doldurmasını talep edebilecek. Aslında dolaylı bir şekilde Bilsem sınavı başvurularının bireysel olarak yapılmasının önü açıldı. Sınava katılacak olan öğrenciler okullarındaki sınıf öğretmenleri tarafından doldurulan "gözlem formu" listesiyle aday gösterilmektedir.
KAZANAN ÖĞRENCİLERE NASIL EĞİTİM VERİLİR?
Kayıtları yapılan öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyi ölçüldükten sonra Bilim ve Sanat Merkezlerinde;
Uyum (Oryantasyon), Destek Eğitimi;) İletişim Becerileri, Grupla Çalışma Teknikleri,Öğrenme Yöntemleri, Problem Çözme Teknikleri, Bilimsel Araştırma Teknikleri, Yabancı Dil,Bilgisayar, Sosyal Etkinlikler, Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme, Özel Yetenekleri Geliştirme Proje Üretimi/Yönetimi alanlarında düzenlenmiş eğitim programlarına alınırlar.
BİLSEM NEDİR?
Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM); örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.
Özel yetenekli öğrencilere kendi potansiyellerini anlamaları, kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmeleri için okullarda verilen eğitimi zenginleştiren ve farklılaştıran bir eğitim programı sunan bilim ve sanat merkezleri 81 ilde hizmet vermektedir.
BİLSEM'E NASIL BAŞVURULUR?
Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerine öğrenci seçimi Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından her yıl belirlenen tarihlerde yapılan sınav sonuçlarına göre yapılmaktadır. Bu sınav ilkokul 1., 2. ve 3. sınıf düzeyindeki öğrencilere tablet üzerinde dijital olarak yapılmaktadır. Bu sınava 2017 yılına dek bireysel olarak başvuru yapılamıyordu. Diğer senelerden farklı olarak 2017 - 2018 Eğitim Döneminde veliler, sınav ücretini yatırdıktan sonra sınıf öğretmeninden gözlem formunu doldurmasını talep edebilecek. Aslında dolaylı bir şekilde Bilsem sınavı başvurularının bireysel olarak yapılmasının önü açıldı. Sınava katılacak olan öğrenciler okullarındaki sınıf öğretmenleri tarafından doldurulan "gözlem formu" listesiyle aday gösterilmektedir.