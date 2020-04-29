LGS ertelendi mi? MEB son dakika LGS açıklaması! 2020 LGS ne zaman yapılacak?

2020 LGS ne zaman yapılacak? LGS ertelendi mi? MEB son dakika LGS açıklamaları öğrenciler ve veliler tarafından sorgulanıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle aylardır uzaktan eğitim alan öğrenciler, Mayıs ayını da evlerinde tamamlayacak. Uzaktan eğitim 31 Mayıs'a kadar sürecek. Peki, LGS ertelendi mi? 2020 LGS ne zaman yapılacak? İşte flaş açıklama…
LGS ERTELENDİ Mİ?
Bakan Selçuk yaptığı açıklamayla LGS tarihi hakkında bilgi verdi. Bakan Selçuk açıklamasında; "LGS tarihiyle ilgili hafta başındaki kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanımız bir açıklama yapacak." ifadelerini kullandı.
İşte, Bakan Selçuk'un açıklamasından satır başları:
Cumhurbaşkanımızın öncülüğüne Bakanlığımız uzaktan eğitim ve okullardaki koruyucu sağlık ürünleri ile ilgili üretime de kesintisiz devam ediyor. Bakanlığımız bünyesinde Avrupa'nın birçok ülkesinin nüfusundan daha fazla öğrencimiz var. 1 milyon öğretmenimiz de görev alıyor. Dünya ülkelerinin birçoğundan daha kısa sürede uzaktan eğitime geçmenin faydalarını görüyoruz. Uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar devamı kararlaştırıldı.
"EBA ELİMİZDEKİ TEK SEÇENEK"
Uzaktan eğitim şu anda elimizdeki tek seçenek. Uzaktan eğitim üzerine çalışmaya devam ediyoruz. Bu konu ile ilgili tedbirler hayata geçti.
"ÖĞRENCİ SAYISININ DA 1 MİLYONA YAKLAŞTIĞINI DA SÖYLEYEBİLİRİZ"
Sınavlara hazırlanan öğrencilerimiz en hassas konumuz. Tüm hazırlıklarımızı etraflıca yapıyoruz. 11 ve 12. sınıf öğrencilerinin EBA Akademik Destek Platformu'na yoğun talebinin farkındayız. Son birkaç gün içinde kayıt olan öğrenci sayısının da 1 milyona yaklaştığını da söyleyebiliriz.
EBA'da ilk 15 günde ders sayısı 650 bine yaklaştı. Öğrencilerimiz EBA ile zaman kavramından bağımsız olarak çalışmalarını sürdürebiliyorlar. Öğrencilerimizin ve velilerimizin bu zorlu süreçte yanlarında olmak için psikososyal desteklerimiz de devreye giriyor.
"TELAFİ EĞİTİM" NASIL OLACAK?
Bakanlık olarak telafi eğitim sürecini planladık. Uzaktan eğitim, telafi eğitimi bir bütündür. Salgınla mücadele bizlere yeni ve önemli tecrübeler kazandırdı.
SINIF GEÇME NASIL OLACAK?
Sınıf geçme ile ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak. Öğrencilerimiz not ortalaması kaç olursa olsun bir üst sınıfa geçecekler. Birinci dönemin notları geçerli. Bir zayıf not olması durumu söz konusu ise herhangi bir şekilde sorumlu olarak üst sınıfa geçecekler.
2020 LGS SINAVI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamasında çocukların motivasyonunu kırmadan mümkünse zamanında mümkün olmaması halinde de kısa zaman içinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavını yapmak istediklerini belirtti. 2020 MEB sınav takvimine göre LGS sınavı 7 Haziran 2020 tarihinde yapılacak.
LGS'DE KAÇ SORU SORULACAK?
Liseye Geçiş Sistemi sınavında öğrenciler 2 farklı oturumdan sınavlara girebiliyor. Sınavın ilk bölümünde birinci oturum sözel bölümden oluşuyor. Sözel alanında sınava girecek öğrencilere toplamda 50 soru yönetiliyor ve bu sorular için öğrencilere 75 dakika süre veriliyor. Sınavın ikinci oturumu ise sayısal bölümden oluşuyor. Bu bölümde Matematik ve Fen Bilgisinden öğrencilere toplam 40 soru yöneltiliyor ve bu adaylara bu sorular için 60 dakika süre veriliyor.