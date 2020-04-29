LGS ertelendi mi? MEB son dakika LGS açıklaması! 2020 LGS ne zaman yapılacak?

2020 LGS ne zaman yapılacak? LGS ertelendi mi? MEB son dakika LGS açıklamaları öğrenciler ve veliler tarafından sorgulanıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle aylardır uzaktan eğitim alan öğrenciler, Mayıs ayını da evlerinde tamamlayacak. Uzaktan eğitim 31 Mayıs'a kadar sürecek. Peki, LGS ertelendi mi? 2020 LGS ne zaman yapılacak? İşte flaş açıklama…

LGS ERTELENDİ Mİ?

Bakan Selçuk yaptığı açıklamayla LGS tarihi hakkında bilgi verdi. Bakan Selçuk açıklamasında; "LGS tarihiyle ilgili hafta başındaki kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanımız bir açıklama yapacak." ifadelerini kullandı.