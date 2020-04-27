AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 AÖF online sınav soru cevapları yayınlandı mı?

2020 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınavı soru cevapları yayınlandı mı? Koronavirüs tedbirleri nedeniyle Açıköğretim Fakültesi tarafından hazırlanan sistemle, bahar dönemi vize sınavlarının online ortamda yapılmasına karar verilmişti. 18 Nisan'da başlayan sınavlar 7 Mayıs'a kadar devam edecek. Peki, 2020 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınavı soru cevapları yayınlandı mı? İşte, AÖF online sınav hakkında tüm merak edilenler!
AÖF SINAV GİRİŞ EKRANI!
Aşağıda bulunan linke tıkladıktan sonra; karşınıza çıkan ekranda "Giriş Yap" butonuna tıklamanız gerekiyor. T.C. Kimlik Numarası ve şifrenizle sisteme giriş yaptıktan sonra sorumlusu olduğu dersleri seçip sınava başlayabilirsiniz.
HARF NOTU NEDİR?
Harf notu almış olduğunuz yüzlük sistemdeki notun sınıfınızdaki öğrencilere göre harflendirilmesidir. En yüksek geçen harf notu AA iken en düşük geçen harf notu CB'dir. CC, DC ve DD notları ise koşullu geçer anlamındadır.
AÖF SINAV GEÇME NOTLARI
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti
AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bahar dönemi AÖF vize sınavları 7 Mayıs tarihinde tamamlanacak. Sonuçlar ise sınavın tamamlanmasından 3 gün sonra yani 10 Mayıs'ta açıklanacak.
AÖF SINAVI SORU CEVAPLARI YAYINLANDI MI?
Sınava ilişkin soru cevaplar henüz yayınlanmadı. Sınav resmi olarak bitene kadar soru ve cevapların yayınlanması beklenmiyor.
AÖF SINAVLARI NASIL YAPILACAK?
Anadolu üniversitesi'nden sınavlarla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:
"Bu 20 günlük süreçte, sorumlu olduğunuz ders ya da derslerinize ait sınavlarınızı, istediğiniz gün ve saatte sisteme giriş yaparak gerçekleştirebilirsiniz. Ancak belirtilen tarihin son günlerine kalmanızın, bağlantı problemlerine yol açabileceğini de göz önünde bulundurmanızı rica ederiz
www.anadolu.edu.tr adresinden yönlendirme linki ile sınav sayfasına geçiş yaptıktan sonra, T.C. kimlik numarası ya da @anadolu.edu.tr uzantılı e-posta adresi ve şifrenizle sisteme giriş yapabilirsiniz. Burada, sorumlusu olduğunuz dersleri görüntüleyebileceksiniz.
Daha önceki sınavlarınızda olduğu gibi her bir ders 20 sorudan oluşacak ve her bir dersi cevaplamanız için süreniz 30 dakika olacaktır.
Sınav başladığında ekranda yalnızca bir soru görülecektir. Soruyu cevaplandırarak ya da boş bırakarak bir sonraki soruya ilerleyebileceksiniz. Sorular arasında ileri ya da geri gidilme imkânı olmadığı için işaretleme yapmadan geçtiğiniz soru boş bırakılmış olarak kabul edilecektir.
Tüm sorularla ilgili işaretlemelerinizi yaptığınızda ya da size verilen 30 dakikalık süre dolduğunda "BU DERSİN SINAVI BİTMİŞTİR" uyarısını göreceksiniz. Bu uyarıyı gördüğünüzde sınavınız tamamlanmış olacaktır.
SINAVLAR NE ZAMAN BİTECEK?
18 Nisan'dan itibaren, sınavınızı tamamlayamadan oturumunuz herhangi bir nedenle (elektrik kesintisi, internet bağlantı sorunu vb.) sonlanırsa, son gün olan 7 Mayıs'a kadar sınavınıza kaldığınız yerden devam ederek sınavınızı tamamlayabileceksiniz.
Ancak 7 Mayıs'a kadar sınavlarınızı tamamlayamama durumunuzda sınav sistemi erişiminize kapanacak ve cevaplandırmadığınız sorular boş bırakılmış kabul edilecektir
Sınav sorularının kişiye özel olması nedeniyle sınav ortamında yalnız bulunmanız ve soruları herhangi bir öğrenme kaynağı olmadan ya da kimseden destek almadan bireysel olarak cevaplamakla yükümlüsünüz.
Herhangi bir etik ihlalde bulunduğu tespit edilen öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.