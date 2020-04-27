AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 AÖF online sınav soru cevapları yayınlandı mı?

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bahar dönemi AÖF vize sınavları 7 Mayıs tarihinde tamamlanacak. Sonuçlar ise sınavın tamamlanmasından 3 gün sonra yani 10 Mayıs'ta açıklanacak.

AÖF SINAVI SORU CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

Sınava ilişkin soru cevaplar henüz yayınlanmadı. Sınav resmi olarak bitene kadar soru ve cevapların yayınlanması beklenmiyor.

AÖF SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

Anadolu üniversitesi'nden sınavlarla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"Bu 20 günlük süreçte, sorumlu olduğunuz ders ya da derslerinize ait sınavlarınızı, istediğiniz gün ve saatte sisteme giriş yaparak gerçekleştirebilirsiniz. Ancak belirtilen tarihin son günlerine kalmanızın, bağlantı problemlerine yol açabileceğini de göz önünde bulundurmanızı rica ederiz

www.anadolu.edu.tr adresinden yönlendirme linki ile sınav sayfasına geçiş yaptıktan sonra, T.C. kimlik numarası ya da @anadolu.edu.tr uzantılı e-posta adresi ve şifrenizle sisteme giriş yapabilirsiniz. Burada, sorumlusu olduğunuz dersleri görüntüleyebileceksiniz.

Daha önceki sınavlarınızda olduğu gibi her bir ders 20 sorudan oluşacak ve her bir dersi cevaplamanız için süreniz 30 dakika olacaktır.