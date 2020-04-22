LGS Nisan ayı örnek soruları! Sayısal sözel LGS Nisan ayı 2. örnek soru kitapçığı!

Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamında yapılacak merkezi sınava girecek öğrenciler için her ay yayımlanan örnek soru kitapçığı, okulların yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle kapalı olduğu süreçte ayda iki kez sunulmaya başladı.

Her ay iki kez yayımlanan örnek soru kitapçığına ilave olarak 8. sınıf öğrencilerine her ay yaklaşık bin sorudan oluşan çalışma soruları ve çözümleriyle de destek olunuyor.

Bu kapsamda "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınava" yönelik örnek soruların nisan ayına ait 2. kitapçığı yayımlandı. Kitapçıkta yer alan sorular, yalnızca birinci dönem müfredatı ve kazanımlarını kapsayacak şekilde düzenlendi.

Ayrıca kitapçıkta sınavda her dersten sorulacak soru sayısının yarısı kadar örnek soruya yer verildi.

NİSAN AYI SAYISAL BÖLÜMÜ ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI!

NİSAN AYI SÖZEL BÖLÜMÜ ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI!

2020 LGS NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB tarafından yapılan açıklama ile birlikte LGS sınavının bu yıl hangi tarihte yapılacağı belli oldu. Buna göre, LGS kapsamındaki merkezi sınav 7 Haziran 2020 tarihinde yapılacak.