LGS Nisan ayı örnek soruları! Sayısal sözel LGS Nisan ayı 2. örnek soru kitapçığı!

LGS Nisan ayı örnek soruları! 8. sınıf öğrencilerine yönelik hazırlanan LGS Nisan ayı 2. örnek soru kitapçığı yayınlandı. Okulların kapalı olması nedeniyle LGS örnek soruları ayda iki kez yayınlanıyor. Böylelikle öğrencilere sorular ve çözümlerle destek olunuyor. Sayısal ve sözel bölümleri için ayrı ayrı hazırlanan kitapçıklar sayesinde öğrenciler evde sınava çalışma imkanı buluyor. İşte, LGS Nisan ayı örnek soruları!
LGS NİSAN AYI 2. ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI YAYINLANDI!
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınava ilişkin sadece birinci dönem müfredatı ve kazanımlarını içeren nisan ayı 2. soru kitapçığı yayımlandı.
Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamında yapılacak merkezi sınava girecek öğrenciler için her ay yayımlanan örnek soru kitapçığı, okulların yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle kapalı olduğu süreçte ayda iki kez sunulmaya başladı.
Her ay iki kez yayımlanan örnek soru kitapçığına ilave olarak 8. sınıf öğrencilerine her ay yaklaşık bin sorudan oluşan çalışma soruları ve çözümleriyle de destek olunuyor.
Bu kapsamda "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınava" yönelik örnek soruların nisan ayına ait 2. kitapçığı yayımlandı. Kitapçıkta yer alan sorular, yalnızca birinci dönem müfredatı ve kazanımlarını kapsayacak şekilde düzenlendi.
Ayrıca kitapçıkta sınavda her dersten sorulacak soru sayısının yarısı kadar örnek soruya yer verildi.
NİSAN AYI SAYISAL BÖLÜMÜ ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI!
NİSAN AYI SÖZEL BÖLÜMÜ ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI!
2020 LGS NE ZAMAN YAPILACAK?
MEB tarafından yapılan açıklama ile birlikte LGS sınavının bu yıl hangi tarihte yapılacağı belli oldu. Buna göre, LGS kapsamındaki merkezi sınav 7 Haziran 2020 tarihinde yapılacak.
LGS SINAVDA ÇIKACAK KONULAR
Öğrencilerin LGS'de sorumlu olacak 8. sınıf konuları
TÜRKÇE
Söz Varlığı
T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler.
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder.
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar.
T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir.
T.8.3.11. Metindeki anlatım biçimlerini belirler.
Anlama
T.8.3.12. Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder.
T.8.3.13. Okuduklarını özetler.
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar.
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar.
T.8.3.16. Metnin konusunu belirler.
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler.
T.8.3.19. Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler.
T.8.3.20.Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler.
T.8.3.21. Metnin içeriğini yorumlar.
T.8.3.22. Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir.
T.8.3.23. Metinler arasında karşılaştırma yapar.
T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder.
T.8.3.27. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
T.8.3.28. Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar.
T.8.3.29. Medya metinlerini analiz eder.
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler.
Yazma
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler.
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder.
MATEMATİK
SAYILAR VE İŞLEMLER
M.8.1.1. Çarpanlar ve Katlar
M.8.1.2. Üslü İfadeler
M.8.1.3. Kareköklü İfadeler
M.8.4.1. Veri Analizi
M.8.5.1. Basit Olayların Olma Olasılığı
M.8.2.1. Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
FEN BİLİMLERİ
F.8.1.1. Mevsimlerin Oluşumu
F.8.1.2. İklim ve Hava Hareketleri
F.8.2.1. DNA ve Genetik Kod
F.8.2.2. Kalıtım
F.8.2.3. Mutasyon ve Modifikasyon
F.8.2.4. Adaptasyon (Çevreye Uyum)
F.8.2.5. Biyoteknoloji
F.8.3.1. Basınç
F.8.4.1. Periyodik Sistem
F.8.4.2. Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
F.8.4.3. Kimyasal Tepkimeler
F.8.4.4. Asitler ve Bazlar
8. sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük konuları
1. ÜNİTE: BİR KAHRAMAN DOĞUYOR
2.ÜNİTE: MİLLÎ UYANIŞ: BAĞIMSIZLIK YOLUNDA ATILAN ADIMLAR
3. ÜNİTE: MİLLÎ BIR DESTAN: YA İSTİKLAL YA ÖLÜM!
8. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi konuları
8.1. KADER İNANCI
8.2. ZEKÂT VE SADAKA
8.3. DİN VE HAYAT
8. sınıf İngilizce konuları
8. Sınıf Öǧretim Programı, Avrupa DiIIeri Için Ortak Başvuru Metni'nde beIirIenen düzeyIerden A2 (TemeI Düzey KuIIanıcı/Ara veya TemeI Gereksinim) düzeyine denk geImektedir.