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    • Eğitim
    • 08.04.2020 Gazete
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    Ders ders tüyoları

    Koronavirüs salgınını en çok etkilediği konulardan biri de eğitim. Salgın nedeniyle okullarda eğitime ara verilirken, 2020 başvuruları da tüm öğrenciler adına tarafından otomatik olarak yapılacak. İşte sınav heyecanı yaşayan öğrenciler için rehber.



    Koronavirüs salgınını en çok etkilediği konulardan biri de eğitim. Salgın nedeniyle okullarda eğitime ara verilirken, 2020 LGS başvuruları da tüm öğrenciler adına MEB tarafından otomatik olarak yapılacak. İşte sınav heyecanı yaşayan öğrenciler için rehber.




    TÜRKÇE
    Dil bilgisi konuları sorulmayacak. yorum ağırlıklı olacak...



    MATEMATiK
    Sorular 6 konudan gelecek. Uzun işlem yok.



    FEN BİLİMLERİ
    Konu az, detay çok olacak. Şema, tablo ve görseller sorulacak.



    SOSYAL BİLGİLER
    İlk 3 üniteden soru çıkacak. Özellikle Milli Uyanış'a dıkkat...

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