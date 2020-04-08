



Koronavirüs salgınını en çok etkilediği konulardan biri de eğitim. Salgın nedeniyle okullarda eğitime ara verilirken, 2020 LGS başvuruları da tüm öğrenciler adına MEB tarafından otomatik olarak yapılacak. İşte sınav heyecanı yaşayan öğrenciler için rehber.



