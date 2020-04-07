Zoom Meeting nedir? Online ders uygulaması Zoom Meeting son günlerin popüler uygulamalarından birisi oldu. Koronavirüs salgınının etkisini sürdürdüğü şu günlerde, dijital ortam içerisinde arkadaş gruplarını, aile üyelerini veya iş arkadaşlarını aynı yerde bir araya getirmek zor olabiliyor. SKYPE meet now'da Microsoft tarafından geliştirilen bir uygulama olarak ilgi görmeye devam ediyor. Peki, Zoom Meeting ve SKYPE meet now nasıl kullanılır? Zoom Meeting uygulamasını hem bilgisayar üzerinden hem de telefonlarınızdan kullanabilirsiniz. Bilgisayar üzerinden kullanmak için zoom.us adlı site üzerinden kayıt işlemlerini tamamlayıp, programı indirmeniz gerekiyor.
ZOOM MEETING KAYIT OLMA İŞLEMİ
İlk olarak zoom.us adlı sitenin kendi ana sayfasını açıyoruz. Açılan ekran üzerinden Sign Up Frre seçeneğine tıkladıktan sonra çıkan ekrana mail adresimizi yazıyoruz. Mail adresine gelen doğrulama linkini aldıktan sonra download & run zoom dedikten sonra programı indirme işleminizi tamamlayabilirsiniz.
ZOOM MEETING NASIL KULLANILIR?
Zoom programını indirdikten sonra ana ekran üzerinde yer alan ifadeler kısmında Online ders yapmak için tıkla, Yeni bir online derse katılma, ders planlama gibi farklı ingilizce seçenekler yer alıyor. Öğretmenler online ders yapmak için new meeting, yeni bir online derse katılmak isteyen öğrenciler Join, Ders planlama kısmı ise meetings olarak yer alıyor.
Yeni bir ders başlatmak için "New Meeting" ikonuna tıklıyoruz. Burada size verilen meeting İD numarasını öğrencilere veriyorsunuz. Start Meeting tuşuna basıp derse başladıktan sonra öğrencileriniz ile ID'yi paylaşıp derse başlayabilirsiniz. Açılan ekran üzerinden mikrofon ayarı video açıp kapatma ekran paylaşma katılan öğrencilerin sayısını gösteren ifadeler yer alıyor.
Öğrenciler verdiğiniz ID ile zoom uygulaması üzerinden herhangi bir üyelik işlemi yapmadan derse katılım sağlayabiliyor.
SKYPE MEET NOW NEDİR?
Microsoft'un yeni servisi Skype Meet Now sayesinde üye olmadan direkt olarak bağlantı oluşturarak toplantılar başlatılabiliyor. Uygulama içerisinden konferans bağlantısı oluşturduktan sonra bu bağlantıyı görüşme yapacağınız kişilere göndermek ise görüşme için yeterli oluyor. Kişiler gönderilen bağlantı sayesinde konferansa dahil olabiliyor.
Uygulamada aramaları izlemek için kaydetme seçeneği de bulunuyor. Skype uygulaması üzerinden yapılan konferans görüşmeleri kaydedilebilir ve bunlar 30 gün boyunca saklanabilir. Arka plan bulanıklaştırma özelliğine de sahip olan bu servis sayesinde, web kamerasının modeline bakılmaksızın tek tıklamayla arka plan bulanıklaştırılabiliyor. Bu sayede acil toplantılar için arka plandaki dağınıklığı toplama sorunsalı da ortadan kalkıyor.
Ekran paylaşma özelliği sayesinde sunumları, çalışma materyallerini veya tasarımları konferans aramasında kolayca konferans katılımcıları ile paylaşılabiliyor. Tamamen ücretsiz olan bu servisin üyelik gerektirmeden de çalışması oldukça hızlı ve pratik bir çözümün ortaya çıkmasını sağlıyor.
Bu servisi dilerseniz Skype uygulamasını indirerek dilerseniz de web tarayıcınız üzerinde hiçbir indirme işlemi gerçekleştirmeden kullanılabilir. Uygulama şimdilik sadece Microsoft Edge veya Google Chrome tarayıcıları tarafından destekleniyor.
SKYPE GÖRÜNTÜLÜ KONUŞMA
Koronavirüs salgınının etkisini sürdürdüğü şu günlerde, dijital ortam içerisinde arkadaş gruplarını, aile üyelerini veya iş arkadaşlarını aynı yerde bir araya getirmek zor olabiliyor. Skype görüntülü konuşma uygulamasıyla, 50 kişiye kadar görüntülü grup görüşmesi hemen her mobil cihazda, tablette veya bilgisayarda ücretsiz olarak sağlanıyor.
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