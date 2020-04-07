AÖF sınavı ertelendi mi? AÖF bahar sınavları nasıl yapılacak? 2020 AÖF sınav tarihleri…

Tüm soruları işaretleme olduğu an 30 dakika bittiğinde bu dersin sınavı bitmiştir uyarısı gelecek ve o dersin sınavı bitmiş olacak.

18 Nisan'dan itibaren, sınavınızı tamamlayamadan oturumunuz herhangi bir nedenle (elektrik kesintisi, internet bağlantı sorunu vb.) sonlanırsa, son gün olan 7 Mayıs'a kadar sınavınıza kaldığınız yerden devam ederek sınavınızı tamamlayabileceksiniz. Ancak 7 Mayıs'a kadar sınavlarınızı tamamlayamama durumunuzda sınav sistemi erişiminize kapanacak ve cevaplandırmadığınız sorular boş bırakılmış kabul edilecektir.

AÖF SINAV SİSTEMİNE GİRİŞ NASIL YAPILIR?

AÖF bahar dönemi vize sınavına girmek isteyen adaylar Anadolu Üniversitesi internet sitesi sınav sayfasına geçiş yaptıktan sonra T.C. kimlik numarası ya da anadolu.edu.tr uzantılı e-posta adresi ve şifresiyle sisteme giriş yapabilir. Öğrenciler burada sorumlu olduğu dersleri görüntüleyebilir .

AÖF bahar dönemi sınavı daha önceki sınavlarda olduğu gibi her bir ders için öğrenciler 20 sorudan sorumlu tutulacak. Öğrencilere bu soruları cevaplamaları için 30 dakika süre verilecek.