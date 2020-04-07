AÖF sınavı ertelendi mi? AÖF bahar sınavları nasıl yapılacak? 2020 AÖF sınav tarihleri…

AÖF sınav tarihleri 2020! AÖF sınavı ertelendi mi? AÖF sınavlarının nasıl yapılacağı sınavlara girecek öğrenciler tarafından araştırılıyor. Açıköğretim Fakültesi sayesinde Türkiye'nin dört bir yanında yüzbinlerce öğrenci uzaktan eğitimden faydalanabiliyor. AÖF sınav sistemine göre yılın belirli dönemlerinde hem güz hem de final dönemi sınavları yapılıyor. Ancak salgın hastalık nedeniyle sınav tarihleri yeniden düzenlendi. İşte, AÖF sınav tarihleri…
AÖF SINAVLARI NASIL YAPILACAK?
Anadolu Üniversitesinin yaptığı açıklamaya göre öğrenciler 18 Nisan- 7 Mayıs tarihleri arasında sınav sistemine istedikleri saatte giriş yapabilirler. Öğrenciler AÖF sınav sitemine giriş yaparak 20 gün boyunca AÖF bahar dönemi sınavlarını gerçekleştirebilirler.
Sınava başlamadan önce kuraların olduğu uyarı kabul ederek sınava başlayacaksınız.
Sınavın başlamasıyla ekranda sadece bir soru göreceksiniz cevapladıktan sonra diğer soruya geçebileceksiniz.
Soruyu cevaplandırıp yada boş bırakarak ilerleme sağlayabilirsiniz.
Soruyu cevaplandırarak ya da boş bırakarak bir sonraki soruya ilerleyebileceksiniz fakat burada önemli olan geri ve illeri işlemi olmadığı için işaretleme yapmadan geçerseniz o soru boş bırakılmış olacaktır.
Tüm soruları işaretleme olduğu an 30 dakika bittiğinde bu dersin sınavı bitmiştir uyarısı gelecek ve o dersin sınavı bitmiş olacak.
18 Nisan'dan itibaren, sınavınızı tamamlayamadan oturumunuz herhangi bir nedenle (elektrik kesintisi, internet bağlantı sorunu vb.) sonlanırsa, son gün olan 7 Mayıs'a kadar sınavınıza kaldığınız yerden devam ederek sınavınızı tamamlayabileceksiniz. Ancak 7 Mayıs'a kadar sınavlarınızı tamamlayamama durumunuzda sınav sistemi erişiminize kapanacak ve cevaplandırmadığınız sorular boş bırakılmış kabul edilecektir.
AÖF SINAV SİSTEMİNE GİRİŞ NASIL YAPILIR?
AÖF bahar dönemi vize sınavına girmek isteyen adaylar Anadolu Üniversitesi internet sitesi sınav sayfasına geçiş yaptıktan sonra T.C. kimlik numarası ya da anadolu.edu.tr uzantılı e-posta adresi ve şifresiyle sisteme giriş yapabilir. Öğrenciler burada sorumlu olduğu dersleri görüntüleyebilir .
AÖF bahar dönemi sınavı daha önceki sınavlarda olduğu gibi her bir ders için öğrenciler 20 sorudan sorumlu tutulacak. Öğrencilere bu soruları cevaplamaları için 30 dakika süre verilecek.
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