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– TYT – AYT - YDT konuları 2020! YKS’de çıkacak konular! güncellendi!

2020 ’de çıkacak konular nelerdir? MEB tarafından güncellendi. MEB tarafından yapılan açıklamada, Yükseköğretim Kurumları Sınavında çıkacak soruların konularına yer verildi. TYT-AYT ve YDT Sınavlarında Derslere Göre Sorulacak Sorulara Ait Konu, Kazanım ve Açıklamalar"ın, 12. sınıf derslerine ait bölümü güncellendi. Böylelikle öğrencilerin hazırlanması gereken yeni konular eklenmiş oldu. İşte, 2020 YKS’de çıkacak konular!

  • Eğitim
  • 04.04.2020 16:41
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  • Son Güncelleme: 05.04.2020 15:29
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YKS – TYT – AYT - YDT konuları 2020! YKS’de çıkacak konular!

YKS'de çıkacak konular nelerdir? 2020 YKS TYT AYT YDT konu dağılımında değişiklik yapıldı. 12. Sınıf YKS konularının güncellendiği açıklandı. Böylelikle sınava girecek milyonlarca öğrenci 2020 YKS konularını araştırmaya paylaştı. MEB tarafından yapılan yeni açıklamada; TYT-AYT ve YDT Sınavlarında Derslere Göre Sorulacak Sorulara Ait Konu, Kazanım ve Açıklamalar"ın, 12. sınıf derslerine ait bölümü güncellendiği duyuruldu. İşte, 2020 YKS sınavında çıkacak konular listesi!

YKS'DE ÇIKACAK KONULAR!

25-26 Temmuz'da düzenlenecek YKS'de 9, 10 ve 11. sınıf müfredatının yanı sıra 12. sınıfın birinci döneminden sorular sorulacak. 12'nci sınıf öğrencileri, 9, 10 ve 11'inci sınıf müfredatlarına ek olarak 12. sınıf öğretim programlarının sadece birinci döneminden sorumlu olacak.

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Haberler Eğitim YKS – TYT – AYT - YDT konuları 2020! YKS’de çıkacak konular! 12. Sınıf YKS konuları güncellendi!
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