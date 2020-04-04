YKS'de çıkacak konular nelerdir? 2020 YKS TYT AYT YDT konu dağılımında değişiklik yapıldı. 12. Sınıf YKS konularının güncellendiği açıklandı. Böylelikle sınava girecek milyonlarca öğrenci 2020 YKS konularını araştırmaya paylaştı. MEB tarafından yapılan yeni açıklamada; TYT-AYT ve YDT Sınavlarında Derslere Göre Sorulacak Sorulara Ait Konu, Kazanım ve Açıklamalar"ın, 12. sınıf derslerine ait bölümü güncellendiği duyuruldu. İşte, 2020 YKS sınavında çıkacak konular listesi!

YKS'DE ÇIKACAK KONULAR!

25-26 Temmuz'da düzenlenecek YKS'de 9, 10 ve 11. sınıf müfredatının yanı sıra 12. sınıfın birinci döneminden sorular sorulacak. 12'nci sınıf öğrencileri, 9, 10 ve 11'inci sınıf müfredatlarına ek olarak 12. sınıf öğretim programlarının sadece birinci döneminden sorumlu olacak.