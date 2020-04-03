Sözleşmeli öğretmen taban puan kontenjanları! 2020 sözleşmeli öğretmen alımı taban puanları ve kontenjan listesi açıklandı. MEB, sözleşmeli öğretmen kadroları için 1-12 Haziran'da ön başvuru alacak, sözlü sınavı 6-25 Temmuz'da yapacak, atama sonuçları 8 Eylül'de açıklanacak. Peki, Haziran ayında yapılacak tercihler için hangi bölüme ne kadar kontenjan ayrıldı. Yanıtı haberimizde!
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN TABAN PUAN KONTENJAN LİSTESİ!
Kontenjan listesi ile atama takvimini http://personel.meb.gov.tr internet adresinden yayımladı. Aşağıdaki bağlantıdan hangi bölümün kaç öğretmen alabileceğini görebilirsiniz.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR?
Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında 4/B statüsünde çalışacak sözleşmeli öğretmenler sözleşme ücretlerinin yanı sıra; asgari geçim indirimi, aile yardımı ödeneği, ek ödeme, hazırlık ödeneği, ek ders ücreti, nöbet ücreti ve toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanabiliyor.
Sözleşmeli öğretmenlerin ücretlerinden sendika aidatı, bireysel emeklilik sigortası primi ve İLKSAN aidatı kesintisi yapılabilmektedir.
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu ve Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, 5. Dönem Toplu Sözleşmesine dair, "Zam oranları konusunda sendikaların daha yüksek talepleri oldu. Hükümetin en son teklif ettiği 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 nihai olarak kabul edildi.'' dedi.
Sözleşmeli öğretmenlerin 2020 yılı için alacakları sözleşme ücreti hem yeni atanan sözleşmeli öğretmenler için hem de hala görev yapan sözleşmeli öğretmenler için geçerlidir.
Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre 2020 Yılı sözleşme ücretleri şöyle:
Sözleşmeli öğretmenlerin 2020 yılı için alacakları sözleşme ücreti hem yeni atanan sözleşmeli öğretmenler için hem de hala görev yapan sözleşmeli öğretmenler için geçerlidir. Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre sözleşme ücretleri şöyle:
Hizmet yılı 5 yıldan az olanlar 4.089
Hizmet yılı 5-10 yıl olanlar 4.187
Hizmet yılı 10-15 yıl olanlar 4.276
Hizmet yılı 15-20 olanlar 4.825
Hizmet yılı 20'den fazla olanlar 5.011
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.