Sözleşmeli öğretmenlerin 2020 yılı için alacakları sözleşme ücreti hem yeni atanan sözleşmeli öğretmenler için hem de hala görev yapan sözleşmeli öğretmenler için geçerlidir.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre 2020 Yılı sözleşme ücretleri şöyle:

Sözleşmeli öğretmenlerin 2020 yılı için alacakları sözleşme ücreti hem yeni atanan sözleşmeli öğretmenler için hem de hala görev yapan sözleşmeli öğretmenler için geçerlidir. Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre sözleşme ücretleri şöyle:

Hizmet yılı 5 yıldan az olanlar 4.089

Hizmet yılı 5-10 yıl olanlar 4.187

Hizmet yılı 10-15 yıl olanlar 4.276

Hizmet yılı 15-20 olanlar 4.825

Hizmet yılı 20'den fazla olanlar 5.011

