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tekrar izle! 2 Nisan EBA tekrar yayınları!

2 Nisan Perşembe EBA tekrar izle! EBA ders tekrarları izle! TRT yayınları öğrenciler tarafından hafta içi gün takip ediliyor. Öğle saatlerine kadar yeni dersler yayınlanırken, öğleden sonra derslerin tekrarları ekrana geliyor. Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyen EBA tekrar izleme ekranını sorguluyor. Haberimizden ilkokul, ortaokul ve lise EBA TV’leri tekrar izleyebilir ve dersleri takip edebilirsiniz.

  • Eğitim
  • 02.04.2020 14:21
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  • Son Güncelleme: 02.04.2020 19:59
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EBA TV tekrar izle! 2 Nisan EBA tekrar yayınları!

EBA tekrar izle! 2 Nisan EBA ders tekrarları izleme ekranı! TRT EBA TV yayınları devam ediyor. Hafta içi her gün yayın yapılan EBA TV üzerinden ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri ders alabiliyor. Böylelikle öğrenciler derslerden geri kalma endişesi taşımıyor. Sayfamızda bulunan EBA TV kanalları üzerinden ders tekrarlarını izleyebilir ve videolarla kaçırdığınız dersleri görebilirsiniz. İşte, EBA TV tekrar izleme sayfası…

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