TRT EBA TV canlı izle: Canlı yayın ve ders programı!

30 Mart TRT EBA TV canlı izle yayını devam ediyor. EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise kanalı canlı yayın izleme seçeneği öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Türkiye genelinde eğitimini sürdüren öğrenciler, EBA TV'nin uzaktan eğitim yayınları sayesinde dersleri takip edebiliyor. Okulların tatil süresinin 30 Nisan'a kadar uzatılmasının ardından 1 aylık uzaktan eğitimin yapılacağı da belli oldu. İşte EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise canlı izleme ekranı...