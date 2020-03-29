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ertelenecek mi? ve LGS'de hangi konular sorulacak? Ziya Selçuk açıkladı

ertelenecek mi? sorusuna ilk kez net bir şekilde cevap verdi. , LGS ve sınav konuları hakkında da açıklama yaptı. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "YKS'ye hazırlanan öğrencilerimiz de rahat olsunlar. YÖK ve ÖSYM Başkanlığımız ile koordineli bir şekilde tüm önlemleri alıyoruz. Buna göre 12. sınıf öğrencilerimiz; 9., 10., 11. sınıf müfredatlarına ek olarak 12. sınıf derslerinin sadece birinci döneminden sorumlu olacaklar." demişti.

  • Eğitim
  • 29.03.2020 14:07
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  • Son Güncelleme: 30.03.2020 09:28
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MEB son dakika LGS ertelenecek mi?

YKS ertelendi! Peki LGS ertelenecek mi? YKS ve LGS'de hangi sorular sorulacak? CNN ekranlarına konuk olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, LGS'nin ertelenmesi meselesine ve YKS ile LGS'de çıkacak soruların konularına değindi. Bu anlamda Bakan Ziya Selçuk: ''LGS zamanında yapılacak. Bir erteleme söz konusu değil. Biz çünkü sınavların zamanında yapılmasını amaçlıyoruz. Ama fiili bir durum oldu. Mucbir bir sebep oldu. Elbette biz de bakıp ona göre bir karar alırız'' dedi.
YKS, 25-26 Temmuz 2020'de gerçekleştirilecek. Hafta başında hem YKS'de hangi konulardan soru çıkacak, hem de LGS'de hangi konulardan soru çıkacak onu açıklayacağız.

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