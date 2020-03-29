YKS ertelendi! Peki LGS ertelenecek mi? YKS ve LGS'de hangi sorular sorulacak? CNN ekranlarına konuk olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, LGS'nin ertelenmesi meselesine ve YKS ile LGS'de çıkacak soruların konularına değindi. Bu anlamda Bakan Ziya Selçuk: ''LGS zamanında yapılacak. Bir erteleme söz konusu değil. Biz çünkü sınavların zamanında yapılmasını amaçlıyoruz. Ama fiili bir durum oldu. Mucbir bir sebep oldu. Elbette biz de bakıp ona göre bir karar alırız'' dedi.

YKS, 25-26 Temmuz 2020'de gerçekleştirilecek. Hafta başında hem YKS'de hangi konulardan soru çıkacak, hem de LGS'de hangi konulardan soru çıkacak onu açıklayacağız.