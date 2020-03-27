YKS konuları değişti mi? TYT ve AYT'de hangi konulardan soru çıkacak?

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, ülkemizde alınan korona virüsü önlemleri kapsamında, YKS sınavının ileti bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Üniversiteye giriş kapsamında uygulanacak olan YKS'nin 25-26 Temmuz'da yapılmasının karara bağlandığını belirten Saraç, YKS'de sorulacak sorularla ilgili de detayları paylaştı. Kritik açıklama sonrası milyonlarca aday YKS sınavında hangi konuların çıkacağını araştırmaya başladı.