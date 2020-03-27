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konuları değişti mi? ve 'de hangi konulardan soru çıkacak?

konuları değişti mi? ve 'de hangi konulardan soru çıkacak? ? Soruları milyonlarca öğrenci tarafından sorulmaya başlandı. Bu bağlamda 2020 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı hakkında bugün açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 2020 yılı üniversiteye giriş sınavındaki soruların konularına yer verildi.

  • Eğitim
  • 27.03.2020 17:09
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  • Son Güncelleme: 29.03.2020 14:07
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YKS konuları değişti mi? TYT ve AYT'de hangi konulardan soru çıkacak?

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, ülkemizde alınan korona virüsü önlemleri kapsamında, YKS sınavının ileti bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Üniversiteye giriş kapsamında uygulanacak olan YKS'nin 25-26 Temmuz'da yapılmasının karara bağlandığını belirten Saraç, YKS'de sorulacak sorularla ilgili de detayları paylaştı. Kritik açıklama sonrası milyonlarca aday YKS sınavında hangi konuların çıkacağını araştırmaya başladı.

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