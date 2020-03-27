MSÜ sınavı 2020 ertelendi mi? ÖSYM tarafından gerçekleştirilen MSÜ sınavının ertelenip ertelenmediği adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Ülkemizde koronavirüs vakalarına rastlanmasıyla beraber önlemler artırıldı. MSÜ sınavına katılacak adaylar sınavın ertelenip ertelenmediği konusunda araştırma yapıyor. Peki, MSÜ 2020 iptal mi edildi? MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? İşte merak edilen detaylar

MSÜ SINAVI 2020 ERTELENDİ Mİ?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) ÖSYM Başkanlığınca 14 Haziran 2020 tarihine ertelendi.