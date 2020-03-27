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? 2020 ÖSYM MSÜ sınavı son dakika ne zaman yapılacak?

sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına katılacak olan adaylar okulların ve üniversitelerin tatil olmasıyla birlikte erteleme kararının olup olmadığını merak etmeye başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek MSÜ sınavına başvuru yapan adaylar, sınavın ertelenip ertelenmediğini sorgulatıyor. Peki, MSÜ sınavı 2020 ertelendi mi? ÖSYM MSÜ sınavı son dakika ne zaman yapılacak? Konu hakkında açıklama geldi.

  • Eğitim
  • 27.03.2020 17:34
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  • Son Güncelleme: 27.03.2020 17:48
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MSÜ sınavı 2020 ertelendi mi?

MSÜ sınavı 2020 ertelendi mi? ÖSYM tarafından gerçekleştirilen MSÜ sınavının ertelenip ertelenmediği adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Ülkemizde koronavirüs vakalarına rastlanmasıyla beraber önlemler artırıldı. MSÜ sınavına katılacak adaylar sınavın ertelenip ertelenmediği konusunda araştırma yapıyor. Peki, MSÜ 2020 iptal mi edildi? MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? İşte merak edilen detaylar

MSÜ SINAVI 2020 ERTELENDİ Mİ?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) ÖSYM Başkanlığınca 14 Haziran 2020 tarihine ertelendi.

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