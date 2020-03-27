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MEB 12. sınıf YKS müfredatı: 2020 üniversiteye giriş sınavı konuları!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve 2020 yılı YKS müfredatının belli olduğuna yer verildi. Milli Eğitim Bakanlığı, ÖSYM Başkanlığına YKS için hazırlanacak sorularda dikkate alması gereken müfredat kapsamını bir yazı ile gönderdi.

  • Eğitim
  • 27.03.2020 16:33
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  • Son Güncelleme: 29.03.2020 14:05
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MEB 12. sınıf YKS müfredatı: 2020 üniversiteye giriş sınavı konuları!

MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, ÖSYM Başkanlığına soru hazırlamada dikkate alması gereken müfredat kapsamını güncelleyen yazıyı gönderdi. 12'nci sınıf öğrencileri, 9, 10 ve 11'inci sınıf müfredatlarına ek olarak 12. sınıf öğretim programlarının sadece birinci döneminden sorumlu olacak. MEB'in güncellemesine göre 25-26 Temmuz'daki YKS'de 9, 10 ve 11. sınıf müfredatının yanı sıra 12. sınıfın birinci döneminden sorular sorulacak.

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