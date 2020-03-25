YKS - LGS ertelendi mi? Okulların açılması ertelendi mi?

YKS - LGS ertelendi mi? Geçtiğimiz hafta okullar korona virüs nedeniyle tatil edildi. Okulların tatil edilmesinin ardından bu hafta uzaktan eğitimler başladı. EBA üzerinden verilen eğitimler Cuma gününe kadar sürecek. Okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda nihai karar 19.15 'te yapılacak açıklama ile duyuruldu.