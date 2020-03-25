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YKS - LGS ertelendi mi? Okulların açılması ertelendi mi?

Okulların açılması ertelendi mi? Okullar tatil mi? YKS - LGS son dakika ertelendi mi? Bakan açıkladı. Koronavirüs , Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk toplantı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Bakan Koca, okullarda verilen aranın uzatılacağını açıkladı.

  • Eğitim
  • 25.03.2020 19:44
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  • Son Güncelleme: 26.03.2020 11:08
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YKS - LGS ertelendi mi? Okulların açılması ertelendi mi?

YKS - LGS ertelendi mi? Geçtiğimiz hafta okullar korona virüs nedeniyle tatil edildi. Okulların tatil edilmesinin ardından bu hafta uzaktan eğitimler başladı. EBA üzerinden verilen eğitimler Cuma gününe kadar sürecek. Okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda nihai karar 19.15 'te yapılacak açıklama ile duyuruldu.

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