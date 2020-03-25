EBA TV canlı yayın izle! Koronavirüs salgını nedeni ile uzaktan eğitim Pazartesi gününden itibaren uygulanmaya başladı. Birçok öğrenci ve veli arama motorlarından derse katılmak için araştırmalar yapmayı sürdürmektedir. İşte, EBA TV canlı yayın izle! EBA öğrenci giriş ekranı! İlkokul, ortaokul, lise frekans ayarları...