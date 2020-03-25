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için üzerinden 3 ayrı kanal 6 ayrı frekansta yayın yapılıyor

25 Mart ! Bakanlık açıklamasına göre, EBA TV için üzerinden 3 ayrı kanal 6 ayrı frekansta yayın yapacak. Bunların 3'ü HD yayın, 3'ü de SD yayın alt yapısıyla planlandı. Öğrenciler için EBA TV , EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise ile 23 Mart Pazartesi gününden itibaren e başladı.

  • Eğitim
  • 25.03.2020 09:03
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  • Son Güncelleme: 26.03.2020 00:25
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EBA TV canlı yayın izle! İlkokul, ortaokul, lise frekans ayarları

EBA TV canlı yayın izle! Koronavirüs salgını nedeni ile uzaktan eğitim Pazartesi gününden itibaren uygulanmaya başladı. Birçok öğrenci ve veli arama motorlarından derse katılmak için araştırmalar yapmayı sürdürmektedir. İşte, EBA TV canlı yayın izle! EBA öğrenci giriş ekranı! İlkokul, ortaokul, lise frekans ayarları...

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Haberler Eğitim EBA TV için TRT üzerinden 3 ayrı kanal 6 ayrı frekansta yayın yapılıyor
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