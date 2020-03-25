EBA TV canlı yayın izle! Koronavirüs salgını nedeni ile uzaktan eğitim Pazartesi gününden itibaren uygulanmaya başladı. Birçok öğrenci ve veli arama motorlarından derse katılmak için araştırmalar yapmayı sürdürmektedir. İşte, EBA TV canlı yayın izle! EBA öğrenci giriş ekranı! İlkokul, ortaokul, lise frekans ayarları...
EBA TV için TRT üzerinden 3 ayrı kanal 6 ayrı frekansta yayın yapılıyor
25 Mart EBA TV canlı yayın izle! Bakanlık açıklamasına göre, EBA TV için TRT üzerinden 3 ayrı kanal 6 ayrı frekansta yayın yapacak. Bunların 3'ü HD yayın, 3'ü de SD yayın alt yapısıyla planlandı. Öğrenciler için EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise ile 23 Mart Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitime başladı.
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