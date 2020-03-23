YÖK son dakika üniversite uzaktan eğitim ne zaman başlayacak? Üniversite tatili uzadı mı?

Üniversite tatili uzadı mı? Üniversite uzaktan eğitim ne zaman başlayacak? Yeni tip koronavirüs dolayısıyla yükseköğretim kurumlarının eğitim öğretim süreçlerinin mümkün olduğunca kesintiye uğramadan devam etmesi hedeflenmektedir. Birçok öğrenci üniversitelerde uzakta eğitimin ne zaman başlayacağını merakla arama motorlarından araştırmaya devam ediyor. Üniversitelerde uzaktan eğitim modeline geçilmeye başlanacak. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 23 Mart itibarıyla başlayacak uzaktan eğitim sürecinin detaylarına ilişkin rektörlüklere yazı gönderdi. Peki, üniversite tatili uzar mı? İşte üniversite tatili hakkında merak edilenler…