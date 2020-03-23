Üniversite tatili uzadı mı? Üniversite uzaktan eğitim ne zaman başlayacak? Yeni tip koronavirüs dolayısıyla yükseköğretim kurumlarının eğitim öğretim süreçlerinin mümkün olduğunca kesintiye uğramadan devam etmesi hedeflenmektedir. Birçok öğrenci üniversitelerde uzakta eğitimin ne zaman başlayacağını merakla arama motorlarından araştırmaya devam ediyor. Üniversitelerde uzaktan eğitim modeline geçilmeye başlanacak. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 23 Mart itibarıyla başlayacak uzaktan eğitim sürecinin detaylarına ilişkin rektörlüklere yazı gönderdi. Peki, üniversite tatili uzar mı? İşte üniversite tatili hakkında merak edilenler…
YÖK son dakika üniversite uzaktan eğitim ne zaman başlayacak? Üniversite tatili uzadı mı?
Üniversite tatili uzar mı? Koronavirüs tedbirleri kapsamında üniversiteler 3 hafta tatil edilmişti. Tatil kararının ardından üniversite öğrencileri için de uzaktan eğitim süreci başlayacak. Peki, üniversite uzaktan eğitim ne zaman başlayacak? YÖK son dakika üniversite tatiliyle ilgili gelişmeler vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla yükseköğretim kurumlarının eğitim öğretim süreçleri kesintiye uğramadan devam edecek. İşte, üniversite uzaktan eğitim hakkında tüm merak edilenler… Üniversite tatilinin uzatılıp uzatılmayacağı konusunda YÖK tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
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