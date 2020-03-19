Açıköğretim öğrencilerini ve üniversitelerde örgün eğitim gören öğrenciler, vize sınavlarının ne zaman yapılacağını merak ediyordu. Konu ile ilgili açıklama bugün YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç 'tan geldi. Üniversitelerin 3 hafta tatil edildiğini ifade ederek sözlerine başlayan YÖK Başkanı Saraç yaptığı açıklamada, "23 Mart'ta uzaktan eğitim kapasitesine sahip üniversitelerimizde dijital imkanlarla uzaktan öğretim süreci başlayacak. Bu kapasiteye sahip olmayan üniversiteler için de 23 Mart'ta açık ders malzemeleri havuzu açılacaktır. Bu hususu üniversitelerin kendi karar süreçlerinde, kendi şartları içerisinde sürdürmelerinin doğru olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.