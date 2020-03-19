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Üniversite okuyanlar dikkat: sınavları ertelendi mi? ( AUZEF ve Örgün Okuyanlar)

sınavları ertelendi mi? AUZEF ve örgün okuyanlar için oldukça merak ediliyor. Başkanı Prof. Dr. bir açıklama yaptı. Gün içinde açıklama yapan Saraç'ın açıklamalarının detayları geldi. Bir basın toplantısı düzenleyen Saraç, basın mensuplarının uygulaması hakkında sorularını yanıtladı ve merak edilen konulara açıklık getirdi. Vize sınavları hakkında da konuşan YÖK Başkanı Saraç, vize sınavları ertelenecek mi? şeklinde gelen soruya  "Üniversiteler karar verecek. Online sınav olup olmayacağına üniversiteler karar verecek. Online yapabilirler ama şeffaf ve denetlenebilir nitelikte olmasını istiyoruz" şeklinde cevap verdi.

  • Eğitim
  • 19.03.2020 18:18
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  • Son Güncelleme: 21.03.2020 02:24
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Üniversite okuyanlar dikkat: Vize sınavları değişiyor

Açıköğretim öğrencilerini ve üniversitelerde örgün eğitim gören öğrenciler, vize sınavlarının ne zaman yapılacağını merak ediyordu. Konu ile ilgili açıklama bugün YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç 'tan geldi. Üniversitelerin 3 hafta tatil edildiğini ifade ederek sözlerine başlayan YÖK Başkanı Saraç yaptığı açıklamada, "23 Mart'ta uzaktan eğitim kapasitesine sahip üniversitelerimizde dijital imkanlarla uzaktan öğretim süreci başlayacak. Bu kapasiteye sahip olmayan üniversiteler için de 23 Mart'ta açık ders malzemeleri havuzu açılacaktır. Bu hususu üniversitelerin kendi karar süreçlerinde, kendi şartları içerisinde sürdürmelerinin doğru olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

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