Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına katılacak olan adaylar okulların ve üniversitelerin tatil olmasıyla birlikte ertelenme kararının olup olmadığını merak ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 29 Mart'ta gerçekleştirilecek MSÜ sınavına başvuru yapan adaylar, sınavın ertelenip ertelenmediğini sorgulatıyor.

MSÜ SINAVI ERTELENDİ Mİ?

ÖSYM tarafından 2020 MSÜ sınavının 29 Mart'ta gerçekleştirileceği duyurulmuştu. Ancak koronavirüs tedbirleriyle sebebiyle sınavın ertelenebileceği konuşuluyor. Şu anda sınavın iptal edilmesi yönünde resmi bir açıklama bulunmuyor. Diğer ÖSYM sınavları konusunda da açıklama gelmedi. Konu ile ilgili duyuru yapıldığında takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.