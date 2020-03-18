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? MSÜ 2020 iptal mi edildi? yapılacak?

? MSÜ sınavı iptal mi edildi? ÖSYM tarafından gerçekleştirilen MSÜ sınavının ertelenip ertelenmediği adaylar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Ülkemizde koronavirüs vakalarına rastlanmasıyla beraber önlemler artırıldı. 16 Mart tarihinde okullar ve üniversiteler tatil edildi. MSÜ sınavına katılacak adaylar sınavın ertelenip ertelenmediği konusunda araştırma yapıyor. Peki, MSÜ 2020 iptal mi edildi? yapılacak? İşte merak edilen detaylar

  • Eğitim
  • 18.03.2020 18:23
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  • Son Güncelleme: 21.03.2020 02:20
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MSÜ sınavı ertelendi mi? MSÜ 2020 iptal mi edildi?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına katılacak olan adaylar okulların ve üniversitelerin tatil olmasıyla birlikte ertelenme kararının olup olmadığını merak ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 29 Mart'ta gerçekleştirilecek MSÜ sınavına başvuru yapan adaylar, sınavın ertelenip ertelenmediğini sorgulatıyor.

MSÜ SINAVI ERTELENDİ Mİ?

ÖSYM tarafından 2020 MSÜ sınavının 29 Mart'ta gerçekleştirileceği duyurulmuştu. Ancak koronavirüs tedbirleriyle sebebiyle sınavın ertelenebileceği konuşuluyor. Şu anda sınavın iptal edilmesi yönünde resmi bir açıklama bulunmuyor. Diğer ÖSYM sınavları konusunda da açıklama gelmedi. Konu ile ilgili duyuru yapıldığında takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

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