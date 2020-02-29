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sınavı yarın yapılacak | YÖKDİL saat kaçta? si nasıl alınır?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (/1) yarın gerçekleştirilecek. Sınava katılım sağlayacak olan adayların yanından mutlaka sini bulundurması gerekiyor. Peki YÖKDİL sınav giriş belgesi nasıl alınır? YÖKDİL saaç kaçta? Detaylar haberimizde.

  • Eğitim
  • 29.02.2020 09:47
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  • Son Güncelleme: 29.02.2020 09:47
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YÖKDİL saat kaçta? Giriş belgesi nasıl alınır?

Sınav, İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında, Arapçada sadece sosyal bilimler alanında yapılacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak. Sınavda adaylara 80 soru için 180 dakika süre verilecek. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Adaylar, sınav salonuna ilgili sınava ait Sınava Giriş Belgeleri ve nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportları kontrol edilerek alınacak.

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmayanlar sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için yarın nöbetçi nüfus müdürlükleri hizmet verecek. Adaylar, sınav günü açık tutulacak nüfus müdürlüklerinin adresine ve açık oldukları saatlere 'nin sayfasından erişebilecek.

YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
si ÖSYM resmi internet sitesi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girildikten sonra alınabilecek. YÖKDİL sınav giriş belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacak

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