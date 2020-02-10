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  • 10.02.2020 12:08
  • Son Güncelleme: 10.02.2020 12:08

YKS başvuru son tarih ne zaman? 2020 yapılacak? YKS TYT AYT sınav tarihi...

YKS başvuru işlemleri devam ediyor. 2020 üniversite sınavına hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, başvuruların ne zaman biteceğini araştırıyor. ÖSYM'nin kılavuzuna göre, 2020 YKS takvimi belli oldu. Gözler sınavın yapılacağı tarihe çevrildi. Peki, YKS başvuru son tarih ne zaman? 2020 yapılacak? İşte 2020 YKS TYT AYT sınav tarihi...

YKS son başvuru tarihi ne zaman?

YKS başvuru son tarihi ne zaman? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başladı. Üniversite hayali ile sınava hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, sınav tarihini beklemeye başlarken, başvuru henüz yapamayanlar adaylar son başvuru tarihini araştırmaya başladılar. 2020 YKS ile ilgili tüm detayları yazımızdan öğrenebilirsiniz. Peki, YKS son başvuru tarihi ne zaman? YKS TYT AYT başvuru nasıl yapılır? 2020 üniversite sınavı ne zaman? İşte cevaplar...

YKS BAŞVURU SON TARİHİ NE ZAMAN?

6 Şubat'ta başlayan 2020 YKS başvuruları 3 Mart 2020 tarihinde sona erecek.

YKS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak. Adaylar internet üzerinden başvurularını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklar.

YKS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN (ÖSYM AİS)

2020-YKS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

3 oturum halinde gerçekleştirilecek YKS'ye başvuran adayların Temel Yeterlilik Testine (TYT) katılmaları zorunlu. Diğer oturumlar ise isteğe bağlıdır.

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