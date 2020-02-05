e-Okul VBS giriş nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrenci ve velilerin kullanımına sunduğu ve son zamanların en çok tercih edilen hizmetlerinden e-Okul sistemi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Öğrencilere ait birçok bilgiye anında ve kolay erişim imkanı sağlayan e-Okul sistemi ile ilgili tüm detaylara yazımızdan ulaşabilirsiniz. Peki, e Okul VBS ile devamsızlık bilgisi, not bilgisi sorgulama nasıl yapılır? İşte e-Okul VBS giriş sayfası...

E-OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın https://eokulyd.meb.gov.tr/ internet adresi üzerinden e-Okul sistemine erişebilirsiniz. Belirlenen adreste sol ekranda "Yönetim Bilgi Sistemi" sağ ekranda ise "Veli Bilgilendirme Sistemi" yer alıyor. Öğrencilerin ve velilerin sisteme giriş yapabilmeleri için "Veli Bilgilendirme Sistemi" yazan kutucuğa tıklamaları ardından ise ekranında istenilen bilgileri girmeleri gerekiyor.

E OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞİ İÇİN TIKLAYIN

Sisteme erişim sağladıktan sonra sol ekranda yer alan kategoriler ile istediğiniz bilgiye ulaşabilirsiniz.