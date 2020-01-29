ATA AÖF'ten deprem ile ilgili son dakika açıklaması! Deprem bölgelerinde bütünleme sınavı yapılacak mı?

ATA AÖF bütünleme sınavı 1-2 Şubat'ta gerçekleştirilecek. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) tarafından 24 Ocak Cuma günü merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından son dakika açıklaması geldi. Depremde evi ağır hasar gören veya yıkılan öğrenciler ile birinci derece yakını hastanede olan veya vefat eden öğrencilerden bütünleme sınavına giremeyecek olanlar için duyuru yayımlandı. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavı deprem bölgelerinde yapılacak mı? İşte cevaplar...

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK MI?

ATA AÖF'ün resmi internet adresi üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"24 Ocak Cuma günü yaşadığımız Elazığ merkezli depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar dileriz.

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA-AÖF) Güz Yarıyılı Bütünleme Sınavları önceden planlandığı gibi 81 ilde ve 102 sınav merkezinde 1-2 Şubat 2020 tarihlerinde yapılacaktır.

Ancak; depremde evi ağır hasar gören veya yıkılan öğrencilerimiz ile birinci derece yakını hastanede olan veya vefat eden öğrencilerimizden bütünleme sınavına giremeyecek olanlar, bu durumlarını belgelemeleri hâlinde ayrıca değerlendirmeye tabi tutulacaklardır."