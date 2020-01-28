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  • 28.01.2020 10:31
  • Son Güncelleme: 28.01.2020 10:31

Elazığ ve Malatya'da okullar ne zaman açılacak? Deprem bölgesinde okulların açılması ertelendi mi?

Deprem bölgesinde okulların açılması ertelendi mi? Elazığ Sivrice'de meydana gelen 6,8'lik deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem bölgesinde hayatını kaybeden kişi sayısı 41 olarak açıklandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise deprem bölgesinde okulların ertelenip ertelenmeyeceği yönünde gelen sorulara yanıt verdi. Peki, Elazığ ve Malatya'da okullar ne zaman açılacak?

Deprem bölgesinde okulların açılması ertelendi mi?

Elazığ ve Malatya'da okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katıldığı canlı yayın programında Elazığ ve Malatya'da yapılan çalışmalara ilişkin bilgi aktardı. MEB'in takvimine göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 3 Şubat'ta başlayacak. Peki, Elazığ ve Malatya'da okullar ne zaman açılacak? Deprem bölgesinde okulların açılması ertelendi mi? İşte detaylar...

DEPREM BÖLGESİNDE OKULLARIN AÇILMASI ERTELENDİ Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk deprem bölgesinde eğitimin başlamasına ilişkin, "Bizim için önemli olan bu okulların güvenli olup olmadığı. Biz gerekirse erteleriz, gerekirse hemen başlarız. Bunun için somut kanıtlara ihtiyacımız var ve şu anda kanıt toplama işlemi devam ediyor" dedi.

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