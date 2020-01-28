Bugünkü
Takvim
  • Eğitim
  • 28.01.2020 09:41
  • Son Güncelleme: 28.01.2020 09:41

AÖF akademik takvim: ? İşte 2020 AÖF kayıt yenileme tarihi

AÖF kayıt yenileme için geri sayım başladı. 2019-2020 AÖF bahar dönemi için hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, kayıt yenileme tarihlerini araştırmaya başladılar. Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan akademik takvim ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, ? AÖF kayıt yenileme tarihi ne zaman? İşte 2020 AÖF akademik takvim...

AÖF bahar dönemi kayıtları ne zaman?

AÖF kayıt yenileme ne zaman başlıyor? Eğitimini Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) sürdüren öğrenciler yeni dönem kayıtları için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Yayımlanan akademik takvimin ardından bahar dönemi kayıtları için tarih belli oldu. Güz dönemi final sınavının ardından öğrenciler Anadolu Üniversitesi'nin takvimini araştırıyor. Peki, AÖF bahar dönemi kayıtları ne zaman? AÖF kayıt yenileme tarihi ne zaman? İşte 2020 AÖF akademik takvim...

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 17-28 Şubat 2020 tarihlerinde yapılacak.

Yaz okulu ders seçme başvuru işlemleri 6-10 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEğitim HaberleriAÖF akademik takvim: AÖF bahar dönemi kayıtları ne zaman? İşte 2020 AÖF kayıt yenileme tarihi
Diğer Eğitim Haberleri Tüm eğitim haberleri
Tüm Eğitim Haberleri