AÖF kayıt yenileme ne zaman başlıyor? Eğitimini Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) sürdüren öğrenciler yeni dönem kayıtları için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Yayımlanan akademik takvimin ardından bahar dönemi kayıtları için tarih belli oldu. Güz dönemi final sınavının ardından öğrenciler Anadolu Üniversitesi'nin takvimini araştırıyor. Peki, AÖF bahar dönemi kayıtları ne zaman? AÖF kayıt yenileme tarihi ne zaman? İşte 2020 AÖF akademik takvim...

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 17-28 Şubat 2020 tarihlerinde yapılacak.

Yaz okulu ders seçme başvuru işlemleri 6-10 Temmuz'da gerçekleştirilecek.