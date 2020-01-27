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  • 28.01.2020 09:21
  • Son Güncelleme: 28.01.2020 09:21

, başvuru şartları nedir? ? İBB ne kadar veriyor?

burs başvurusu nasıl yapılacak? (İBB) Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı bursu kapsamında üniversitede öğrenim gören 30 bin öğrenciye eğitim yardımı yapacak. İBB burs başvuruları başladı. Başvuru şartları ve nasıl yapılacağı merak ediliyor. Adaylar, https://gencuniversiteli.ibb.istanbul adresi üzerinden TC Kimlik numaranızı, Ad ve Soyadınızı Anne veya Baba TC Kimlik numarasını ve doğrulama kodunu girerek giriş yapıp başvuruda bulunabilirler.

İBB burs başvurusu nasıl yapılacak? Burs başvuru ekranı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs başvurusu üniversite öğrencileri tarafından merak konusu oldu. İstanbul'da yaşayan binlerce üniversite öğrencisine yıllık 3 bin 200 lira burs yardımında bulunacak. İBB burs başvurusu nasıl yapılacak? İBB bursu başvurusu başladı. 30 bin öğrenciye ödenecek olan burs başvurularının nasıl yapılacağı ise gündemde merak ediliyor. Başvurular 6 Şubat günü sona erecek. Adaylar, https://gencuniversiteli.ibb.istanbul adresi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.

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