İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs başvurusu üniversite öğrencileri tarafından merak konusu oldu. İstanbul'da yaşayan binlerce üniversite öğrencisine yıllık 3 bin 200 lira burs yardımında bulunacak. İBB burs başvurusu nasıl yapılacak? İBB bursu başvurusu başladı. 30 bin öğrenciye ödenecek olan burs başvurularının nasıl yapılacağı ise gündemde merak ediliyor. Başvurular 6 Şubat günü sona erecek. Adaylar, https://gencuniversiteli.ibb.istanbul adresi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.

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