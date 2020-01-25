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  • 25.01.2020 09:40
  • Son Güncelleme: 25.01.2020 09:40

Açıköğretim final sınavı sonuçları sorgulama! 2020

2020 AÖF güz dönemi final sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından, bahar dönemi kayıt yenileme takvimi öğrencilerin gündeminde. Heyecanla beklenen AÖF kayıt yenileme takvimi Anadolu Üniversitesi tarafından duyuruldu. Peki, 2020 AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ne zaman yapılacak? İşte AÖF akademik takvim...

AÖF kayıt yenileme ne zaman?

AÖF kayıt yenileme ne zaman? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından 2019-2020 bahar dönemi kayıt yenileme takvimi belirlendi. AÖF final sınavı sonuçlarını görüntüleyen on binlerce öğrenci yeni dönem hazırlıklarına başladı. Yayınlanan takvime göre, kayıt yenileme işlemleri için geri sayım başladı. Peki, AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ne zaman? İşte 2020 AÖF akademik takvim...

AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI

AÖF güz dönemi final sınavı sonuçları açıklandı. Öğrenciler, 2019-2020 öğretim yılı güz dönemi dönem sonu sınav sonuçlarına, ANADOLU MOBİL uygulamasından ya da aof.anadolu.edu.tr adresinin Öğrenci Otomasyonu bölümüne T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak ulaşabilecekler.

SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Sınav sonucuna itirazları 3 iş günü (27 - 29 Ocak 2020) içinde yapılacak. 29 Ocak 2020 Çarşamba günü saat 23:59'dan sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacak.

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