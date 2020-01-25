AÖF kayıt yenileme ne zaman? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından 2019-2020 bahar dönemi kayıt yenileme takvimi belirlendi. AÖF final sınavı sonuçlarını görüntüleyen on binlerce öğrenci yeni dönem hazırlıklarına başladı. Yayınlanan takvime göre, kayıt yenileme işlemleri için geri sayım başladı. Peki, AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ne zaman? İşte 2020 AÖF akademik takvim...

AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI

AÖF güz dönemi final sınavı sonuçları açıklandı. Öğrenciler, 2019-2020 öğretim yılı güz dönemi dönem sonu sınav sonuçlarına, ANADOLU MOBİL uygulamasından ya da aof.anadolu.edu.tr adresinin Öğrenci Otomasyonu bölümüne T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak ulaşabilecekler.

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Sınav sonucuna itirazları 3 iş günü (27 - 29 Ocak 2020) içinde yapılacak. 29 Ocak 2020 Çarşamba günü saat 23:59'dan sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacak.

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