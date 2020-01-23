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  • 23.01.2020 08:39
  • Son Güncelleme: 23.01.2020 08:39

? 2020 nasıl sorgulanır?

AÖF sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi 2019-2020 güz dönemi final sınavına katılan öğrenciler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Binlerce öğrenci sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Peki, ? 2020 nasıl sorgulanır?

AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF final sınavı sonuçları, günün en çok aranılanlar arasında bulunuyor. 18-19 Ocak'ta gerçekleştirilecek güz dönemi final sınavına katılan binlerce öğrencinin sonuçlar için heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Anadolu Üniversitesi'nden gelecek müjdeli habere kilitlenen öğrenciler, internet üzerinden sonuç tarihini araştırıyor. Peki, AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 AÖF final sınavı sonuçları için tarih belli oldu mu? İşte konu ile ilgili detaylar...

AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi tarafından AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda bir açıklama yapılmadı. Ancak, bir önceki sınavların sonuçları, sınavın tamamlanmasının ardından 15 gün içerisinde açıklanmıştı. Buna göre, 2019 AÖF vize sınavı sonuçlarının 3-7 Şubat 2020 tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

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