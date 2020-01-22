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  • 22.01.2020 09:47
  • Son Güncelleme: 22.01.2020 09:47

Gözler MEB'de! listesi yayımlandı mı? 2020 ?

listesi öğrencilerin gündeminde. 2020 LGS sınavına hazırlanan öğrenciler, MEB'in yayımladığı örnek sorular ile hazırlıklarına devam ediyor. Gözler MEB'den gelecek müjdeli haber çevrildi. Ekim ayında başlayarak her ay yayımlanan örnek soruların Ocak ayı listesi bekleniyor. Peki, Ocak ayı LGS örnek sorular yayımlandı mı? 2020 yapılacak?

Ocak ayı LGS örnek sorular yayımlandı mı?

Ocak ayı LGS örnek sorular yayımlandı mı? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020 yılında yapılacak Liseye Geçiş Sınavı'na (LGS) geri sayım başladı. Sınava hazırlıklarına başlayan öğrenciler örnek sorular listesini görüntülemek istiyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınava hazırlık aşaması kapsamında öğrencilerin işini kolaylaştırmak amacıyla her ay yayımlanan örnek soruların Ocak ayı listesi bekleniyor. Peki, Ocak ayı LGS örnek sorular yayımlandı mı? 2020 LGS sınavı ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...

OCAK AYI LGS ÖRNEK SORULAR YAYINLANDI MI?

MEB tarafından öğrencilerin sınava hazırlık sürecinde kolaylık sağlamak için yayımlanan örnek sorular listesinin ilki ekim ayında paylaşıldı. Öğrenciler dördüncü örnek sorular olan Ocak ayı listesini bekliyor. Ancak Ocak ayı örnek soruları henüz yayımlanmadı. Liste yayımlanır yayımlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak.

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