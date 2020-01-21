MEB: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri 2020 açıklandı mı? Mülakat yerleri sorgulama ekranı!

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat yerleri bugün erişime açılacak. Eğitim bilimleri, genel kültür bilgisi, kavrama, muhakeme, iletişim becerileri gibi alanlarda sözlü mülakatlara tabi tutulacak adaylar, sınava girecekleri yer bilgilerini araştırıyor. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? İşte 2020 sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama ekranı...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ AÇIKLANDI MI?

2020 sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri henüz açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanlığınca sonuçlar herhangi bir aksilik yaşanmaması halinde bugün erişime açılacak. Adaylar, sonuçlarına MEB'in resmi internet adresi üzerinden ulaşabilecekler.

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2020 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ MÜLAKATLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Sözleşmeli öğretmen sözlü sınavları, 5 Şubat Çarşamba günü başlayacak ve 22 Şubat Cumartesi günü sona erecek.

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