AÖF dönem sonu sınavları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından gerçekleştirilen final sınavına katılan adaylar sonuçları merakla bekliyor. Sınav soruları ve cevaplarının erişime açılmasının ardından adayların sonuçlara ilişkin heyecanlı bekleyişi daha da arttı. Peki, AÖF dönem sonu sınavları ne zaman açıklancak? 2020 AÖF final sınavı soruları ve cevapları nasıl görüntülenir? İşte konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler...
AÖF FİNAL SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından 2019-2020 güz dönemi vize sınavının soruları ve cevapları erişime açıldı. Sınava katılan öğrenciler https://ekampus.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden gerekli bilgileri girerek soru ve cevaplara erişebilecekler.
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