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  • 21.01.2020 11:31
  • Son Güncelleme: 21.01.2020 11:31

? 2020 AÖF final sınavı soruları ve cevapları görüntüleme

AÖF dönem sonu (final) sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. AÖF final sınavına katılan adaylar soru ve cevaplarını görüntüledikten sonra sonuçlara kilitlendi. Bu bağlamda Anadolu Üniversitesi'nden gelecek müjdeli haber yakından takip ediliyor. Peki, ? 2020 AÖF final sınavı soruları ve cevapları nasıl görüntülenir?

AÖF dönem sonu sınavları ne zaman açıklancak?

AÖF dönem sonu sınavları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından gerçekleştirilen final sınavına katılan adaylar sonuçları merakla bekliyor. Sınav soruları ve cevaplarının erişime açılmasının ardından adayların sonuçlara ilişkin heyecanlı bekleyişi daha da arttı. Peki, AÖF dönem sonu sınavları ne zaman açıklancak? 2020 AÖF final sınavı soruları ve cevapları nasıl görüntülenir? İşte konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler...

AÖF FİNAL SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından 2019-2020 güz dönemi vize sınavının soruları ve cevapları erişime açıldı. Sınava katılan öğrenciler https://ekampus.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden gerekli bilgileri girerek soru ve cevaplara erişebilecekler.

AÖF SORULARI VE CEVAPLARI ÇİN TIKLAYIN

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