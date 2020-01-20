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  • 20.01.2020 09:58
  • Son Güncelleme: 20.01.2020 09:58

AUZEF'ten soru iptallerine ilişkin son dakika açıklaması! 2020 final sınavı iptal edilen sorular

AUZEF final sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından yapılan incelemeler sonucu 20 adet sınav sorusu iptal edildi. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzatkan Eğitim Fakültesi tarafından soru iptallerine ilişkin açıklama geldi. Peki, hangileri? AUZEF final sınavı sonuçları nasıl öğrenilir? İşte AUZEF AOS giriş ekranı...

AUZEF'ten soru iptallerine ilişkin açıklama

AUZEF final sınavı iptal edilen sorular hangileri? İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde (AUZEF) eğitimini sürdüren binlerce öğrenci 11-12 Ocak'ta final sınavına katıldılar. Sınav sonuçları 17 Ocak'ta erişime açılmıştı. Sonuçların ardından AUZEF tarafından soru iptallerine ilişkin açıklama geldi. Peki, AUZEF final sınavı iptal edilen sorular hangileri? AUZEF final sınavı sonuçları nasıl öğrenilir? İşte AUZEF AOS giriş ekranı...

AUZEF'DEN SORU İPTALLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

AUZEF'in resmi internet sitesinde yapılan açıklama şu şekilde:

"Bazı basın yayın organlarında, 11-12 Ocak tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Bitirme (Final) sınavlarımızdaki soru iptallerine ilişkin çıkan haberler gerçekleri tamamen çarpıtmaktadır.

Buna göre, 48 programdaki 772 derste sorulan toplam 15.440 sorudan sadece 20 tanesi iptal olmuştur. Bu sayı, oran olarak % 0.13'e tekabül etmektedir.

Bu sayı ve oran, tüm zamanların en düşük soru iptal sayısı ve oranıdır."

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