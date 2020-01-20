AUZEF final sınavı iptal edilen sorular hangileri? İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde (AUZEF) eğitimini sürdüren binlerce öğrenci 11-12 Ocak'ta final sınavına katıldılar. Sınav sonuçları 17 Ocak'ta erişime açılmıştı. Sonuçların ardından AUZEF tarafından soru iptallerine ilişkin açıklama geldi. Peki, AUZEF final sınavı iptal edilen sorular hangileri? AUZEF final sınavı sonuçları nasıl öğrenilir? İşte AUZEF AOS giriş ekranı...

AUZEF'DEN SORU İPTALLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

AUZEF'in resmi internet sitesinde yapılan açıklama şu şekilde:

"Bazı basın yayın organlarında, 11-12 Ocak tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Bitirme (Final) sınavlarımızdaki soru iptallerine ilişkin çıkan haberler gerçekleri tamamen çarpıtmaktadır.

Buna göre, 48 programdaki 772 derste sorulan toplam 15.440 sorudan sadece 20 tanesi iptal olmuştur. Bu sayı, oran olarak % 0.13'e tekabül etmektedir.

Bu sayı ve oran, tüm zamanların en düşük soru iptal sayısı ve oranıdır."