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  • 17.01.2020 10:47
  • Son Güncelleme: 17.01.2020 10:47

? 2020 AÖF final sınav giriş belgesi çıktı alma ekranı

AÖF final sınav giriş belgesi çıktı nasıl alınır? 2019-2020 AÖF güz dönemi final sınavı için geri sayım başladı. Anadolu Üniversitesi tarafından sınava giriş yerlerini gösteren belgeler erişime açıldı. Binlerce öğrenci sınava hazırlıklarını sürdürüyor. Peki, ? 2020 AÖF final sınav yerleri nasıl sorgulanır? İşte AÖF final sınav giriş belgesi çıktı alma ekranı...

AÖF final sınavları ne zaman?

AÖF final sınavları ne zaman? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınavına kısa bir süre kaldı. Eğitimini açıköğretim üzerinden devam ettiren öğrencilerin hazırlıklarını sürdürdüğü final sınavına dair detaylar belli oldu. Anadolu Üniversitesi tarafından sınav giriş belgeleri yayımlandı. Öğrenciler sınava nerede girecekleri konusunda araştırmalarını sürdürüyorlar. Peki, AÖF final sınavları ne zaman? 2020 AÖF final sınav yerleri nasıl sorgulanır? İşte AÖF final sınav giriş belgesi çıktı alma ekranı...

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ ÇIKTI NASIL ALINIR?

Öğrenciler, 2019-2020 öğretim yılı güz dönemi final sınavı için sınav giriş yerlerini "ANADOLU MOBİL" uygulamasından görüntüleyebilir, fotoğraflı sınav giriş belgesinin dökümünü ise aof.anadolu.edu.tr adresinin Öğrenci Otomasyonu bölümüne T.C. kimlik numarası ve Anadolu Üniversitesi tarafından verilen şifre ile giriş yaparak kendi sayfalarından ya da AÖF Bürolarından alabilirler.

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYIN

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