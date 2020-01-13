15 tatil ne zaman sorusu günün en çok araştırılan soruları arasında yerini aldı. Milyonlarca öğrenci ve veli Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim öğretim takvimine göre 15 tatilin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Tatil günleri için plan yapan öğrenci ve veliler, yarıyıl tatil tarihini öğrenmek istiyor. Peki, 2020 yarıyıl tatili kaç gün sürecek? İşte detaylar...

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Birinci dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. İkinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında yaşanacak. 13 Nisan 2020'de eğitim öğretim devam edecek.