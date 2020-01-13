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  • 13.01.2020 19:20
  • Son Güncelleme: 13.01.2020 19:21

başlıyor? kaç gün sürecek? MEB tatil tarihini açıkladı!

başlıyor? İlkokul, ortaokul ve lise eğitimlerine devam eden milyonlarca öğrenci Ocak ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde 15 tatil tarihi hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Geçen yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2019-2020 eğitim öğretim takvimi duyurulmuştu. Bu kapsamda özellikle şu günlerde 15 tatil ne zaman başlıyor sorusu öğrenci ve veliler tarafından araştırılıyor. Peki, kaç gün sürecek? İşte MEB 2019-2020 takvimi

15 tatil ne zaman başlıyor? İşte MEB takvimi...

15 tatil ne zaman sorusu günün en çok araştırılan soruları arasında yerini aldı. Milyonlarca öğrenci ve veli Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim öğretim takvimine göre 15 tatilin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Tatil günleri için plan yapan öğrenci ve veliler, yarıyıl tatil tarihini öğrenmek istiyor. Peki, 2020 yarıyıl tatili kaç gün sürecek? İşte detaylar...

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Birinci dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. İkinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında yaşanacak. 13 Nisan 2020'de eğitim öğretim devam edecek.

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