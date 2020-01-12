e Okul VBS giriş nasıl yapılır? Sömestr olarak bilinen yarıyıl tatiline sayılı günler kaldı. Son sınavlarını olan öğrenciler not bilgilerini ve devamsızlık bilgilerini görüntülemek için e Okul sistemine akın ediyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tüm velilere ücretsiz olarak sunulan hizmet, bir öğrencinin okula kaydından başlayarak mezuniyetine kadar olan tüm sürece ilişkin bilgileri içeriyor. Peki, e Okul VBS öğrenci girişi nasıl yapılır? e Okul takdir teşekkür nasıl hesaplanır? İşte cevaplar...
E-OKUL VBS GİRİŞ NASIL YAPILIR?
E-Okul sistemi ile birlikte dönem notları kolaylıkla görüntülenebilmektedir. Öğrenciler ve velilerin sıklıkla takip ettiği e-Okul sistemine giriş https://e-okul.meb.gov.tr/logineOkul.aspx üzerinden yapılmaktadır. Bu sayfada iki giriş paneli bulunuyor. Öğrenciler ve velilerin e-Okul sistemini kullanabilmesi için bu iki panelden 'Veli Bilgilendirme Sistemi' başlıklı alana gelmeleri gerekiyor. Öğrenci T.C. Kimlik Numarası ve öğrenci okul numarası ile birlikte sisteme giriş yapılabiliyor.
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