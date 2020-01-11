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  • 11.01.2020 10:21
  • Son Güncelleme: 11.01.2020 10:21

açıklandı mı? 2020 Açıköğretim Fakültesi final sınavı ne zaman?

için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Güz dönemi final sınavına hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, sınava nerede gireceklerini merak ediyorlar. Gözler Anadolu Üniversitesi'nden gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, ? 2020 Açıköğretim Fakültesi final sınavı ne zaman?

AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı?

AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından gerçekleştirilecek final sınavına hazırlıklar sürüyor. Final sınavı için geri sayım başlarken, sınava hazırlıklarını sürdüren binlerce öğrencil sınava nerede gireceklerini öğrenmek istiyorlar. Peki, AÖF sınav giriş yerleri belli oldu mu? 2019 AÖF final sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? Açıköğretim sınavı ne zaman yapılacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

AÖF FİNAL SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2019-2020 AÖF güz dönemi final sınavı giriş yerleri henüz açıklanmadı. Öğrencilerin merakla beklediği sınav giriş yerlerinin önümüzdeki hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde anlık olarak haberimizde yer alacak.

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