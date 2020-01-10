15 Tatil ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2019-2020 eğitim öğretim takvimine göre, yarıyıl tatili için geri sayım başladı. Okul öncesi eğitim kurumları ile ilk ve ortaöğretimdeki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yarıyıl tatiline başlayacak olmanın heyecanını yaşıyor. Bu yıl başlayan ara tatiller ile birlikte yaz tatili süresi 11 haftaya düşmüştü. Bu gelişmelerin ardından öğrenciler yarıyıl tatilinin kaç gün olacağını araştırıyor. Peki, 15 tatil ne zaman? Sömestr tatili ne zaman başlayacak? Yarıyıl tatili ayın kaçında?

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Birinci dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek.

İkinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.

Yarıyıl tatilinde herhangi bir değişiklik olmadı. Sömestr tatili olarak da bilinen yarıyıl tatili her sene olduğu gibi bu sene de 15 gün yapılacak.