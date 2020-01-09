Bugünkü
Takvim
  • Eğitim
  • 09.01.2020 09:10
  • Son Güncelleme: 09.01.2020 09:10

giriş 2020: e Okul ile sınav sonuçları, devamsızlık bilgisi sorguama işlemi nasıl yapılır?

giriş nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye'nin en çok kullanılan mobil uygulamalarından olan Veli Bilgilendirme Sistemi'nin tasarımını yeniledi. İlk dönemin bitmesine kısa bir süre kala milyonlarca öğrenci ve velileri e Okul sistemi ile dönem bilgilerini görüntülüyorlar. Peki, e Okul VBS öğrenci girişi ile sınav sonuçları ve devamsızlık bilgisi sorgulama nasıl yapılır?

e-Okul VBS öğrenci girişi nasıl yapılır?

e Okul VBS öğrenci girişi, yarıyıl tatili öncesinde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tüm velilere ücretsiz olarak sunulan e Okul hizmeti, bir öğrencinin okula kaydından başlayarak mezuniyetine kadar olan tüm sürece ilişkin bilgileri içeriyor. Uygulama üzerinden e-karne, şube yazılı ortalamaları, not, nakil, devamsızlık, merkezi sınav, takdir, teşekkür gibi alınan belgeler, haftalık ders programı bilgilerine kolayca ulaşılabiliyor. Peki, e Okul VBS öğrenci girişi ile sınav sonuçları ve devamsızlık bilgisi sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

E-OKUL VBS GİRİŞ NASIL YAPILIR?

E-Okul sistemi ile birlikte dönem notları kolaylıkla görüntülenebilmektedir. Öğrenciler ve velilerin sıklıkla takip ettiği e-Okul sistemine giriş https://e-okul.meb.gov.tr/logineOkul.aspx üzerinden yapılmaktadır. Bu sayfada iki giriş paneli bulunuyor. Öğrenciler ve velilerin e-Okul sistemini kullanabilmesi için bu iki panelden 'Veli Bilgilendirme Sistemi' başlıklı alana gelmeleri gerekiyor. Öğrenci T.C. Kimlik Numarası ve öğrenci okul numarası ile birlikte sisteme giriş yapılabiliyor.

E-OKUL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEğitim Haberlerie Okul VBS giriş 2020: e Okul ile sınav sonuçları, devamsızlık bilgisi sorguama işlemi nasıl yapılır?
Diğer Eğitim Haberleri Tüm eğitim haberleri
Tüm Eğitim Haberleri