ilkatama.meb.gov.tr: 2020 yılı sözleşmeli öğretmen başvuruları bugün başlıyor. 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması süreci ile ilgili adaylar detayları merak ediyorlar. Sözleşmeli öğretmenlik için başvurular https://ilkatama.meb.gov.tr adresinden gerçekleştirilecek. Adaylar, elektronik ortamda yaptıkları başvuruları ve bu başvurulara ilişkin "Elektronik Başvuru Formunun" çıktısını, şahsen ya da noter aracılığıyla vekâlet verecekleri kişiler vasıtasıyla il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine onaylatacaktır. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev alan sözleşmeli öğretmenler kadrolu öğretmenlerle aynı yetkilere sahiptir. İşte MEB sözleşmeli öğretmenlik branş dağılımı ve kontenjanlar takvim.com.tr'de

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