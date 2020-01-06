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  • 07.01.2020 09:07
  • Son Güncelleme: 07.01.2020 09:07

2020 yılı branş dağılımı ve ! Sözleşmeli öğretmen başvurusu nasıl yapılır?

ilkatama..gov.tr: 2020 yılı lik başvuruları öğretmen adayları tarafından oldukça merak ediliyor. MEB sözleşmeli öğretmenlik branş dağılımında en fazla kadro sınıf öğretmenliğine ayrılmış durumda. 'nca açıklanan takvime göre 6-10 Ocak'taki ön başvuruların ardından adayların sözlü sınava alacakları sınav merkezleri 21 Ocak'ta ilan edilecek. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan sözleşmeli öğretmenler puanından ve sözlü mülakattan başarı ile geçmelidir. Sözleşmeli öğretmenler haftalık 15 saat çalışarak bunun karşılında maaş hak ederler. İşte MEB sözleşmeli öğretmenlik branş dağılımı ve takvim.com.tr'de

2020 yılı sözleşmeli öğretmen branş dağılım ve kontenjanlar

ilkatama.meb.gov.tr: 2020 yılı sözleşmeli öğretmen başvuruları bugün başlıyor. 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması süreci ile ilgili adaylar detayları merak ediyorlar. Sözleşmeli öğretmenlik için başvurular https://ilkatama.meb.gov.tr adresinden gerçekleştirilecek. Adaylar, elektronik ortamda yaptıkları başvuruları ve bu başvurulara ilişkin "Elektronik Başvuru Formunun" çıktısını, şahsen ya da noter aracılığıyla vekâlet verecekleri kişiler vasıtasıyla il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine onaylatacaktır. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev alan sözleşmeli öğretmenler kadrolu öğretmenlerle aynı yetkilere sahiptir. İşte MEB sözleşmeli öğretmenlik branş dağılımı ve kontenjanlar takvim.com.tr'de

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