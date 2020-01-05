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  • 06.01.2020 09:13
  • Son Güncelleme: 06.01.2020 09:13

: 2019 tercih, yerleştirme ve açıklandı mı? ne zaman?

Engelli Memur ataması sonuçları ne zaman açıklanacak? Tercihlerin tamamlanmasının üzerinden 12 gün geçti. ÖSYM engelli memur alımı sonuçlarına dair detaylar haberimizde.. Tercih bildiriminde bulunan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlenmişti. Peki, EKPSS açıklandı mı? açıklandı mı? Bu konuda beklenen olmasa da 2020 yılının ikinci haftasında 6 Ocak ile 10 Ocak haftasında EKPSS tercih sonuçları adaylara duyurulabilir.

EKPSS tercih, yerleştirme, atama ve kura sonuçları açıklandı mı?

EKPSS sınavı ile kamu kurumlarında memur olarak çalışmak isteyen engelli adaylar için merkezi alımlar yapılacak. EKPSS sınavlarından alınan puanlara göre yapılacak atamalar için artık son viraja girildi. 19 Aralık tarihinde başlanan tercihler 23 Aralık tarihinde sona erdi. 2019 yılı sona ermeden tercih sonuçlarının adaylara duyurulması bekleniyordu. Daha önce yapılan tercihlerin sonuçları için değerlendirmeler 25 gün sürmüştü. Peki, EKPSS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? 2019 EKPSS tercih atama sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS 2020 yılında Nisan ayında yapılacak. Sınava girmek isteyen adaylar başvurularını Şubat ayı içerisinde yapabilecekler.

Detaylar bir sonraki sayfada...

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HaberlerEğitim HaberleriÖSYM giriş: 2019 EKPSS tercih, yerleştirme ve atama sonuçları açıklandı mı? EKPSS 2020 başvuru tarihi ne zaman?
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