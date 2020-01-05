EKPSS sınavı ile kamu kurumlarında memur olarak çalışmak isteyen engelli adaylar için merkezi alımlar yapılacak. EKPSS sınavlarından alınan puanlara göre yapılacak atamalar için artık son viraja girildi. 19 Aralık tarihinde başlanan tercihler 23 Aralık tarihinde sona erdi. 2019 yılı sona ermeden tercih sonuçlarının adaylara duyurulması bekleniyordu. Daha önce yapılan tercihlerin sonuçları için değerlendirmeler 25 gün sürmüştü. Peki, EKPSS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? 2019 EKPSS tercih atama sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS 2020 yılında Nisan ayında yapılacak. Sınava girmek isteyen adaylar başvurularını Şubat ayı içerisinde yapabilecekler.

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