e Okul 2020: e Okul VBS öğrenci girişi ile not bilgisi, devamsızlık bilgisi sorgulama nasıl yapılır?

e Okul öğrenci girişi nasıl yapılır? Milyonlarca öğrenci ilk dönemin bitmesine kısa süre kala son sınavlar için hazırlıklarına devam ediyor. Bu sene yarıyıl tatili ocak ayında başlayacak. Sınav sonuçlarını ve devamsızlık bilgilerini merak eden öğrenciler, günün ilk saatlerinden itibaren e Okul sistemini araştırmaya başladılar. Peki, e Okul VBS öğrenci girişi nasıl yapılır? e Okul not bilgisi ve devamsızlık bilgisi sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar...

E-OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın https://e-okul.meb.gov.tr/ internet adresi üzerinden e-Okul sistemine erişebilirsiniz. Belirlenen adreste iki pencere ekrana gelecek. Sol ekranda "Yönetim Bilgi Sistemi" sağ ekranda ise "Veli Bilgilendirme Sistemi" yer almaktadır. Öğrencilerin ve velilerin sisteme giriş yapabilmeleri için "Veli Bilgilendirme Sistemi" ekranında istenilen bilgileri girmeleri gerekiyor.

E OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞİ İÇİN TIKLAYIN

Daha sonra sistem açıldıktan sonra sol ekranda yer alan bilgiler ile istediğiniz bilgiye ulaşabilirsiniz.